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大陸追逃稅！協助藝人偷逃稅「3名黑中介」被捕　祭年底最後通牒

▲▼ 范冰冰 。（圖／CFP）

▲ 2年前的「范冰冰逃稅」事件鬧得沸沸揚揚 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸各地早前相繼發布通告，要求明星藝人、網絡主播必須在年底前完成稅務自查，並主動報告和糾正涉稅問題。隨著「自首」的最終期限即將到來，大陸國家稅務總局河南省稅務局28日宣布，以涉嫌協助明星藝人、網路主播避繳納稅款為由，依法逮捕3名稅務「黑中介」。

大陸國家稅務總局河南省漯河市稅務局稽查局通報，根據稅收大數據分析和相關線索，依法查處一起 「黑中介」涉稅違法案件。

通報稱，王曉晨等3人2019年7月起，利用他人身分信息，通過在大陸11個省（市）註冊600多家企業，以從事影視勞務外包、推薦演員和宣傳合作等名義，在沒有發生實際經營業務的情況下，為有關文娛領域從業人員虛開發票，並幫助有關文娛領域從業人員設立「空殼」企業逃避繳納稅款，從中牟取非法利益。

王曉晨等3名主要犯罪嫌疑人已被大陸司法機關依法逮捕。河南省漯河市稅務部門也督促該案涉及的明星藝人、網絡主播進行自查整改，只要年底前主動報告和糾正涉稅問題的，稅務部門將依法從輕、減輕或免予稅務處罰；對拒不自查自糾或自查自糾不徹底的，將依法依規嚴肅處理。

上海《第一財經》報導，中國稅務學會副會長張連起認為，一些涉稅中介機構利用自身專業特長，以所謂稅收籌劃的名義幫助不法分子偷逃稅款，實則是「損公肥私」的歪門邪道。

張連起建議，稅務機關在嚴查明星藝人、網絡主播的同時，對於背後的「黑中介」、網絡平台、經紀公司和經紀人，以及那些任意曲解官方稅收政策、散布虛假涉稅廣告牟取不當利益的網絡「黑嘴」，也應予以嚴厲打擊，「讓他們付出應有的代價」。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，大陸近期一系列作為顯示，一套成熟的針對明星藝人、網絡主播加強監管的「打法」已清晰浮現：稅務機關經大數據分析評估發現存在的涉稅風險，先提示提醒，再督促輔導，後予以警告。對警告後仍拒不配合整改的依法立案稽查，並對立案案件選擇部分情節嚴重的進行公開曝光。

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關鍵字：

藝人偷稅漏稅逃稅稅務

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