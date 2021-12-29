就任3周年年終演說 　翁章梁：農工大縣正在實現

▲ 翁章梁就職三周年演說 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁就職三週年，28日在創新學院舉辦2021年終演說會，以「農工大縣 正在實現」為主題，特邀觀光、農業、產業、教育等各界人士，副縣長劉培東、秘書長羅木興、22位局處首長等各級民代共同出席。

演說會正式開始前，播放多支短片描述翁章梁「新嘉義越來越好」各面向的努力成果，包含行政院長蘇貞昌核定嘉義科學園區、蒜頭糖廠五分車延駛、校園生活升級、推動智慧農業、廢校重生日照中心、嘉義疫苗擴大接種站等紀錄。

「感謝，辛苦了！」演講一開場，翁章梁以在場醫護人員作為代表，邀請現場貴賓以熱烈掌聲感謝所有防疫英雄過去一年的付出，在各界努力下，台灣才能維持穩定、安全的生活；接著，他以「水如何變成溫開水？」破題，分享自己執政三年，沒有一天鬆懈，兢兢業業的處理縣政，希望可以讓嘉義縣的民眾過得更好，期盼翻轉嘉義的夢可以實現。

要轉型改變並不容易，翁章梁坦言，需要各界的投入才能成事，如同水要變成煮沸的開水是有過程的，從20度到40度到60度以後才會到沸騰的100度；並以質變量變形容嘉義縣的發展歷程。

「農業縣如何變成農工大縣？」翁章梁指出，從量變到質變是辛苦的，必須找對方法，了解事物的本質，量變才會質變；必須付出努力，才會量變；要抓準方向，質變才不會失焦，嘉義抓緊農業縣往農工大縣邁進，積極爭取建設、建立品牌、打開通路、智慧科技，嘉義縣正在質變，這是有基礎的，是現實的，它一定會成功！

強調以「抓緊縣政發展」及「改善生活品質」為兩大目標，翁章梁於演說會中，以「上層建築」與「穩定的結構基礎」為架構，按上層發展的文觀、農業、經發；與底層紮根的衛福、消防、警察、財政、民政、建設、教育、環保、水利、地政、勞青等面向，發逐一向縣民報告三年的施政成效。

翁章梁喊出，所有的成功都不是一蹴可幾，所有的成功都是靠點點滴滴累積，並在每個重要時刻做對的選擇，他形容過去的積累如同正在鋪設軌道，如今火車已上軌，將帶領嘉義向前邁進。

嘉義縣在中央大力支持下，行政院宣布在台糖太保農場設立科學園區，佔地約88公頃，以創新、永續為主軸，建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落；未來科學園區將扮演火車頭角色，帶動相關產業發展，另包含水上南靖、中埔公館工業區及民雄航太園區，也將共同帶動嘉義未來發展。

翁章梁說，農業是嘉義的根，也是世界關注的產業；智慧科技是我們的方向，未來科學園區其中一項發展重點便是智慧科技農業，帶領嘉義縣農漁畜成長轉型；民國60年代嘉義在現代科技工業發展缺席，是幸運也是不幸。

翁章梁指出，幸運的是嘉義這塊土地沒有被汙染，不幸的是人口外流、人才流失；但在未來設立科學園區後，嘉義縣將跳躍式銜接進步性科技產業發展，創造就業機會，吸引青年返鄉，嘉義正式向台灣科技島報到不再缺席！

在觀光產業，翁章梁說，「觀光最重要的是回客率！」觀光是流動的經濟，全國的競爭是激烈的，因此提供觀光品質更為重要，觀光學院就是要拚品質提升及回客率，嘉義的山海平原是自然生態及農業景觀的天堂，親子旅遊是嘉義經營的方向，未將全力衝刺，創造深度旅遊的慢旅行經濟。

翁章梁最後特別感謝縣府團隊的努力、鄉親們的支持，嘉義縣於《今周刊》在2021「SDGs永續城市」大調查，嘉義縣獲得最佳首長信任獎，在施政滿意度、行政效率及未來施政信心上，獲超過八成的支持與信任；天下雜誌2021年縣市長施政滿意度調查全台第三。

「先做鄉親們的學生，才有資格做鄉親們的老師」翁章梁說，村里生活大調查是縣府積極改善鄉親的生活品質的老師，全縣357村里的村里長及社區發展協會理事長都是我們的老師；至今一共收到7787項任務，經評估溝通可行有5018項，現已完成4064項！

「嘉義縣朝向農工大縣，正在實現的道路上邁進！」翁章梁說，改善鄉親生活品質等各項基礎建設已逐漸展現成果，並以「科學園區 福虎生豐」作為新年期許；最後，翁縣長率領縣府團隊共同站在舞台，以深深一鞠躬表達心中的感謝，縣府團隊將持續努力，共同帶動嘉義進步。