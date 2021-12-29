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中二補選、罷昶倒數10天　中選會提醒：12/30至1／9不得發布民調

▲▼顏寬恒、林靜儀。（圖／記者白珈陽攝、記者林敬旻攝）

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／記者白珈陽攝、記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中二選區補選、立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行投票，明（30日）起進入倒數十天，中選會29日公告，提醒民眾不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，將處新台幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會說，競選活動期間，政黨及任何人不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選及罷免等宣傳活動；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。此外，政黨及任何人也不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；違反規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會表示，自110年12月30日零時起至111年1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處新台幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會提醒，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

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