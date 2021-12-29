Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

▲移民署南區事務大隊結合高雄市政府衛生局為移工接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

國際間新型的變種病毒Omicron來勢兇猛，為提升我國疫苗覆蓋率，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站、第二服務站及高雄市專勤隊結合高雄市政府衛生局，連日來在高雄市各處國際友善接種站，多次協助民眾、外來人口及遠洋漁船外籍漁工完成接種疫苗，建構全面性防護網，確保外來人口健康並兼顧產業安全。

高雄「國際友善接種站」陸續於前鎮漁民服務中心、美麗島捷運站、美濃國中體育館及大寮包公廟等多處地點開設。接種站除了提供免費接種疫苗外，高雄市第一服務站更增派越南、印尼及泰國等多國語言通譯人員於現場協助外來人口接種，現場也設置行動櫃檯，提供隨到隨辦，配發統一證號的便民服務。

來自越南的小武(化名)表示，「來臺灣已經3年多，很擔心因為逾期、沒有健保而無法接種，還好朋友轉知移民署有安心施打疫苗專案，不通報、不查處、不收費、也不管制，真的安心又順利接種到疫苗」。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，實施期間至111年1月31日止，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等四不柔性措施，不論是失聯移工或在臺逾期之外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，也可以與相關民間團體聯繫，移民署服務站會協助配發統一證號，洽詢電話：07-7151660。