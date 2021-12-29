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23歲巨乳正妹拍「抱騎巨鵰片」！3個月後竟遭逮捕…奇葩判決曝

▲塔金到荷蘭性博物館與「巨鵰」合照，並上傳至社群媒體，事後遭法院判刑。（圖／翻攝自IG／tasskinmerve）

▲塔金到荷蘭性博物館與「巨鵰」合照，並上傳至社群媒體，事後遭法院判刑。（圖／翻攝自IG／tasskinmerve）

記者閔文昱／綜合報導

23 歲巨乳正妹塔金（Merve Taskin）是一名土耳其網紅，在IG擁有57.3萬名粉絲追隨，她去年到荷蘭阿姆斯特丹的性博物館（Venustempel）參觀時，拍攝一段坐在超巨大「陰莖」上的影片，不料回國後卻遭土耳其警方逮捕，並被法院以「散布淫穢內容」的罪名判處5個月徒刑，所幸獲得緩刑。

根據《每日郵報》報導，塔金在去年1月到荷蘭首都阿姆斯特丹慶祝生日，並參訪了當地著名的情色博物館，期間她拍攝了2段畫面並上傳至IG，一張是她環抱並騎乘在一根巨型陰莖雕像上的影片，另一張則是她站在紅色玻璃門後，化身櫥窗女郎的照片。貼文一出，馬上獲得廣大粉絲迴響。

▲塔金到荷蘭性博物館與「巨鵰」合照，並上傳至社群媒體，事後遭法院判刑。（圖／翻攝自IG／tasskinmerve）

▲塔金「抱騎巨鵰照」曝光後，獲得廣大關注。（圖／翻攝自YouTube／mehmet can polat）

然而3個月過後，塔金就在土耳其的恰納卡萊（Canakkale）遭到逮捕，並被以最高刑期3年的「散布淫穢罪」起訴。對此，塔金的律師為她辯護時表示，塔金只是到荷蘭旅遊，並將她在那裡所拍攝的照片發佈到自己的網站上，這是她的言論自由，並沒有犯罪，「這類的照片在世界各地都能公開發表，但在土耳其卻遭提起訴訟，顯示我國落後於世界。」

法院聽取完塔金律師的論述後，最終還是以「散布淫穢罪」判處塔金5個月的徒刑，但因塔金此前並非故意犯罪，聽證會表現也很良好，因此決定予以緩刑。

對於該判決，塔金的律師遺憾表示，淫穢是一個可變的、抽象的概念，而塔金只是分享一張有趣的照片，且仍然在言論自由的範圍內，因此沒辦法接受法院判決，「這顯然是非法的，未來我們將採取必要的法律補救措施。」

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