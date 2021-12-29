涉信義殺警W會館2命案逃大陸3年　李聿鈞林明杰押解回台

▲信義夜店殺警案，「中山聯盟」成員群毆信義分局刑警薛貞國。(圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

2014年台北市信義區SPARK夜店殺警案，信義警分局偵查隊刑警薛貞國遭76名黑道分子持棍棒、紅龍柱圍毆送醫身亡，經最高法院宣判參與鬥毆的「中山聯盟」團夥57人均遭判決有罪，主嫌包含蕭叡鴻、許淳凱遭判刑13年，其中潛逃大陸的李聿鈞遭判刑10年6個月，在大陸卻因涉刑案遭公安逮捕入獄，28日刑事局啟動兩岸共打模式，派前5名刑警到中國成都雙流國際機場循「天橋模式」從公安手上接回李聿鈞，傍晚押解返台。

根據刑事局表示，夜店殺警案兇嫌李聿鈞遭判刑後偷渡前往中國四川省，因涉刑案遭公安逮捕入獄，台陸雙方定期對對岸涉嫌人進行情資交換，刑事局因此掌握李嫌在大陸服刑情資，28日李嫌服刑期滿後，刑事局兩岸科循「兩岸共打」模式，今天上午8點05分搭乘華航CI551班機到中國四川省成都市雙流國際機場押解李嫌返台。

台灣大陸警察與公安循往例，採取「天橋模式」由陸方公安把李嫌及另名通緝犯押往雙流國際機場出境閘門後，雙方在班機天橋處交接台籍犯嫌，之後再由刑事局兩岸科5名幹員宣告逮捕李嫌及另名台灣籍通緝犯，並搭乘華航CI552班機於今天傍晚5點抵達桃園國際機場。

警方指出，李聿鈞7年前因在場出手毆打薛員、涉入夜店殺警案，法官裁定交保時要求每名犯嫌得寫下20篇悔過書，但因李嫌辯稱僅國中學歷，僅寫完一篇根本毫無悔意、後來遭判刑10年6個月後隨即逃往大陸。

刑事局這次押解回兩名嫌犯，除了涉及信義區夜店殺警案的李聿鈞外、及另名與李難在2018年在台北市中山區林森北路Ｗ會館共同犯下持開山刀殺人的林明杰、兩人與同案共犯持開山刀、棍棒、漆彈槍砍殺林姓被害人，死者左頸、手腳動脈都被砍斷，當場血流過多死狀悽慘。

李聿鈞先犯下信義夜店殺警案後，還能逍遙在外持開山刀砍殺仇家，根本視台灣法律為無物。而台灣刑事局早就向對岸遞交兩岸共打請求協議，要求引渡李聿鈞、林明杰兩名殺人重犯返台受審，但因李嫌在大陸因案入獄，直到本中旬他出獄前夕、公安部才通知台警準備飛往成都押解台籍犯嫌。

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