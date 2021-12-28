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摩斯也鬧「薯條荒」！5款組合商品暫停販售　海運塞港原物料缺

▲摩斯漢堡較高，有網友好奇摩斯是如何立足於速食業。（圖／翻攝自臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

▲摩斯漢堡宣布，暫停販售5組薯條組合商品。（圖／翻攝Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

記者林育綾／綜合報導

薯條缺貨潮又來了！繼日本麥當勞宣布只賣小薯，近日也有台灣網友發現在摩斯漢堡無法購買薯條組合商品，而台灣摩斯漢堡證實表示，「受國際海運壅塞影響，部分薯條組合商品暫停販售，造成不便敬請見諒」。

摩斯漢堡近來暫停供應薯條組合商品，也就是雞塊薯條組、雞腿塊薯條組等，不過「單點薯條」可以供應。

摩斯在公告表示，「受國際海運壅塞影響，貨運進口船期延後，即日起部分薯條商品暫停販售，感謝您的支持，造成不便敬請見諒。」暫停販售商品包括：雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐-辣味雞塊雙拼套餐、D套餐-薯條(L)+蒟蒻。

▲▼摩斯漢堡公告停售薯條相關商品。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

▲▼摩斯漢堡公告停售薯條相關商品。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

▲▼摩斯菜單。（圖／翻攝官網）

另外日本麥當勞日前也宣佈暫時只賣小薯！據《法新社》報導，由於加拿大大草原與太平洋沿岸分別遭遇乾旱與洪災襲擊，導致馬鈴薯和芥末等原物料供應短缺，日本麥當勞21日宣布全國2900間分店從24日到30日，暫時停售大薯與中薯，這段期間只販售小薯。而加拿大是全球最大芥末產地，法國芥末製造商也預期芥末價格將大幅上漲。

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