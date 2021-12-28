黃暐瀚揭林智堅推竹竹併原因　「鄭文燦一句話，大新竹才橫空出世」

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，資深媒體人黃暐瀚則質疑，若林智堅對竹竹併早有擘劃，為何8月底鄭文燦一句「林智堅不在桃園的政治版圖」，林才提出竹竹合併大新竹市的想法？

對於林智堅發聲明棄選「大新竹市」，黃暐瀚表示，「大新竹市」是哪個市？林智堅倡議新竹縣市合併為「大新竹市」，但旁邊還有苗栗應該一起考量，或許竹竹、或許竹竹苗、或許最後根本不升格，維持現有行政區規劃，選2022。

黃暐瀚表示，根本都還沒有「大新竹市」的存在，何來「棄選」之說？其次，林智堅不選「新竹」，還可以選「桃園」，或是入閣當官，大家先不用替他太擔心。民進黨已經通過六都由主席徵召，「蔡英文叫他選哪裡，就選哪裡，別人休得多言。」

黃暐瀚表示，直轄市升格與否，該討論的是「國土規劃」與「財政收支劃分法」，而不是「地制法」。如果林智堅早有「竹竹升格」的擘劃，早在2014年他第一次當選新竹市長的時候，就應該開始謀劃，逐步推動，怎麼會當了七年的新竹市長，都不倡議。

黃暐瀚質疑，為何林智堅偏偏在今年八月底，被鄭文燦說了一句：「林智堅不在桃園的政治版圖」之後，九月橫空出現「竹竹合併大新竹市」的想法呢，「這不叫因人設事，什麼才叫因人設事？」

對於林智堅棄選，黃暐瀚表示，現在就回到基本命題，國土規劃，請蔡英文立即召開相關的會議，請來各地首長、領域專家，並進行地方民意蒐集，得到最後的結論。這討論必須全面、通盤，「不只竹竹苗、彰化、雲嘉嘉，其他縣市若有需求意願者，也該一併討論。」

黃暐瀚指出，如果來得及改制，那就明年底一起選，又有何妨？在野黨也不要直接講死，非2026不可，這會給人「在野黨、只會擋」的印象，「智堅不選，事小；國土規劃，事大！國土規劃，遠比誰選？誰不選？，來得更重要。」