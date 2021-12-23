全聯元旦熱美式1元開搶！跨年咖啡買1送1　年終盛典6大活動一次看

▲全聯在2022元旦當天，線上購PXGo!與實體門市同步，推出OFF COFFEE「限量1元」優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝跨年，12/24起線上購PXGo!開跑「年終盛典」祭出6大主題活動，包括消費滿1千元、送1千福利點，聖誕節限時2天還有機會整單最高25折。而跨年3天連假更同步實體門市，線上線下推出OFF COFFEE不論冰熱「買1送1」，還有元旦限量「熱美式1元」，象徵一元復始與全台同慶！

全聯自12/24起至明年1/2，限時10天在全聯線上購PXGo!推出「年終盛典6大主題活動」，活動1：活動期間內，全站使用PX Pay支付，單日單卡消費滿1000元，送1000福利點，最高享10%回饋，若使用指定銀行綁定PX Pay支付滿千，可再免費獲得一杯OFF COFFEE熱美式。

活動2：限時12/24-25期間內，輸入指定折扣碼，有機會最高享25折，限量50份。活動3：限時12/25-26期間內，購買奶粉、飲料、保健食品、寵物、家庭清潔、預購等6大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1200元，加贈1200福利點。活動4：活動期間在小時達滿1000元，使用折扣碼現折150元 。

活動5：12/31-2022/1/2 限時3天，OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，3天各限量1萬組。活動6：2022元旦當天，OFF COFFEE熱美式「只要1元」，每名會員限購1組，限量1萬組。

▲12月31日至2022年1月2日連續3天，全聯PXGo!與實體門市同步推出OFF COFFEE「買1送1」。（圖／業者提供）



而年終盛典除了推出OFF COFFEE優惠外，還特別祭出指定保健食品限時破盤下殺，如12/31-2022/1/6「好立善發泡錠」買3件特價只要389元，等於每件不到130元。

另為搶攻上億元年菜商機，今年也提早自10/29起開跑年菜預購活動，並祭出福利卡友雙重優惠，包括單筆任2件贈500福利點；此外單筆滿1000元並於2022/1/13前取貨，送生鮮買菜金50元。預計年末慶典加上農曆年前的預購活動，都可有效推升整體業績再成長一成以上。

▲「全聯線上購PXGo!」年終盛典祭出6大主題活動。（圖／業者提供）

全聯推估，農曆春節應有許多國人在台灣過節，因此特別集結6大名廚、8大名店，以及各種豐富伴手好禮推出年節預購活動，不論是暖胃鍋物、經典名菜、頂級生鮮，還是澎拜團圓桌菜、年節甜點、健康好禮等，通通都能一站購足。

而全聯投入公益15週年，為了延續公益精神、實踐公益賣場，也集結伊甸基金會、勝利廚房、愛盲基金會、唐氏症基金會、陽光基金會，推出7樣手作食品禮盒，跟著年菜預購限量開賣夢想福利社商品，即日起至2022年1月15日到各大門市或「全聯線上購PXGo!」，預購獨家任2件送500點，吃美食還能做公益！

超商咖啡優惠

7-ELEVEN即日起至12/31，在OPEN POINT行動隨時取推出指定咖啡飲品半價「買5送5」優惠！包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶(冰/熱)任選買5送5、CITY TEA 經典純奶茶/四季春奶青任選買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)買5送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包。

OK mart則是驚喜推出「好友分享日」，12/23、12/24可於門市享有「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（限同品項）」，再加碼於聖誕節12/25當天祭出「大杯莊園級美式、拿鐵現同品項買2送2」，一連3天讓咖啡控喝到爽。