元旦清晨6點10分！平地第一道曙光在三仙台　八拱橋已修繕完工

▲中央氣象局預測，2022年元旦台灣平地第一道曙光將於1月1日清晨6點10分在三仙台乍現。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／台東報導

依據中央氣象局預測，2022年元旦台灣平地第一道曙光將於1月1日清晨6點10分在台東縣成功鎮三仙台乍現，在疫情逐漸趨緩下，國內觀光逐步復甦，大幅提升民眾出遊意願，歡迎大家一起來三仙台迎曙光看日出，東海岸疫後旅遊觀光好康開始囉。

三仙台遊憩區最大亮點的跨海八拱橋自1987年完工迄今，由於橋樑位於戶外及海上，長期受颱風、地震災害及環境鹽害侵蝕，東管處為確保橋梁通行安全，遂於每年檢視橋墩狀況並進行相關補強措施，今年也於5月進行修繕至今，已於12月25日完成。

疫後時代，為振興各地觀光及在地產業，各級單位紛紛推動振興方案，東管處亦以「曙光歡樂送.就在東海岸」為主軸，從111年1月1日至5月30日邀請大家一起來東海岸旅遊，凡是至特約店家消費即可參與【消費折扣送】和【消費好禮送】二重送。【消費折扣送】民眾在特約店家消費滿500元以上，就能直接上網登錄現金回饋，折數從5折到85折不等；【消費好禮送】則是至特約店家消費滿300元即可自行上網登錄，參加月月抽好獎的活動，獎品總價值超過新台幣30萬元以上，包含有旅行社套裝遊程、部落好禮、在地手作伴手禮等。

▲修繕已久的八拱橋已完工，遊客已可全區走透透。

三仙台遊憩區是全台最棒的迎曙光地點之一，新年第一天的第一道光亮冉冉升起的感動和幸福就在三仙台，提醒所有遊客在迎曙光當日應配合防疫措施，全程配戴口罩。

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