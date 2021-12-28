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「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

記者李佳蓉／綜合報導

台灣「數位新冠病毒健康證明」於今日（28）上午8點開放國人下載使用！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，現在先開放出國者先使用，未來會視國內需要，於各地場所使用。欲申請的民眾，只需要前往指定網站，再透過3步驟「確認身分、選擇項目、取得證明」即可，不僅提供數位版本可QR Code掃描，也可列印紙本保存。

陳時中昨日表示，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，國人可以安心使用。

國人透過以下4個步驟即可取得證明：

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一、輸入網址：「https://dvc.mohw.gov.tw

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

二、通過身分驗證：

－國人：

1.身分證號＋健保卡號＋有效護照號碼
2.FIDO（為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入）＋有效護照號碼
3.自然人憑證＋有效護照號碼。三種方式擇一

－外來人口：

1.統一證號＋健保卡號
2.統一證號＋入出境證號
3.統一證號＋護照號碼。三種方式擇一

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

三、選擇項目：勾選「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，並輸入出生年月日。

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

四、取得證明：一定要點選申請取得證明，於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

▲▼新冠疫苗接種數位證明線上申請下載步驟。（圖／翻攝指揮中心影片）

「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國（統計至2021/12/22止）。歐盟執委會已宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，為使我國民眾能加速入境歐盟等國家，指揮中心因此開放有出國需求的民眾申請「數位新冠病毒健康證明」，適用對象為在國內接種疫苗（已持有小黃卡）者，而數位證明中包含台灣高端疫苗和WHO認證的疫苗，但各國對疫苗廠牌認證標準不同，民眾出國前應注意。

指揮中心強調，疫苗數位證明等於是數位版的小黃卡，未記錄民眾的足跡，不會變成實聯制資料，因此民眾不用擔心個資外洩。

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關鍵字：

數位新冠病毒健康證明數位證明指揮中心申請步驟新冠疫情

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