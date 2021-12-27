秤重糖果袋內「偷藏鐵片」！一包賣500元坑人...攤商超慘下場曝

▲這樣一點點糖果竟要價超過500元。（圖／翻攝自臉書社團新竹大小事）

圖文／CTWANT

年關將近，不少人會遵照「吃甜甜過好年」習俗到賣場或傳統市場購買甜點，但有名網友卻抱怨，他在菜市場看到「秤重賣」的糖果，覺得看起來很可口也很漂亮，於是買了一袋，結果居然要價500元以上，其中一種糖果竟還在包裝內放了鐵片，讓原Po傻眼「只能當作買一個教訓了」，沒想到該市場也在文章底下留言。

原Po在臉書社團「新竹大小事」發文表示，日前在新竹某菜市場買甜點，發現其中一間店擺設很漂亮，裡面每樣糖果看起來都很可口，雖然他看到店家標價每100公克130元，發現「其實單價不便宜」，但還是拿了一袋去結帳，結果這小小一袋不超過30種糖果的商品竟要價500元以上，讓Po相當驚訝，還說：「只能當作買一個教訓了。」更表示「不敢讓家人知道」。

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▲店家竟在秤重賣的糖果袋內裝上鐵片。（圖／翻攝自臉書社團新竹大小事）

不過最讓原Po氣憤與無奈的是，糖果袋中一款荷包蛋造型的糖果，竟然在包裝袋內裝鐵片，令原Po傻眼直呼：「是增加重量嗎？感覺被打擊到了，這樣兩塊鐵片，應該可以買一個排骨便當了吧？」

網友們看到也大喊「太誇張」，表示：「這已經構成詐欺了，建議下次看到同攤位，直接帶警察一起來查」、「太扯了這個，直接去跟店家反應吧！客人是要買糖不是買鐵片啊，如果每個人都說當買經驗，就永遠還是有下個受害者」、「有買過這家，沒幾顆就要200元，沒下次了。」

對於攤商疑似坑殺民眾，該市場也在文章底下留言，向原Po致歉：「您好，很抱歉讓您有如此不愉快的消費體驗，我們已嚴正譴責該名攤商，並且禁止對方再來市場擺攤。請問是否方便與您聯絡，或是麻煩您至市場管理室，我們會協助將款項退還給您。市場絕不允許攤商以不肖手段販售商品，感謝各位市民朋友的共同監督，才能讓大家擁有公平的買賣空間。」

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