同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

▲ 穆罕默德因服用心臟疾病藥物，經常脹氣。（圖／記者李佳蓉攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名檢察官因太常在辦公室裡放屁，令同事忍不住開口詢問他，是否可以不要在上班時排氣，令這名檢察官很受傷，因為他長期服用心臟病藥物，導致他經常脹氣，加上因身體狀況，感覺長期受到不公平對待，氣得提出告訴，但日前被判敗訴。

綜合外電報導，高級檢察官穆罕默德（Tarique Mohammed）日前向英國皇家檢察署（CPS）提告騷擾，因為他的同事麥戈里（Paul McGorry）要求他不要在上班時間放屁，令他感到尷尬，指控麥戈里有損他的尊嚴。

穆罕默德表示，他的反覆脹氣是由心臟病藥物引起，且在2014年心臟病發作後，就因他的殘疾在工作上飽受歧視，指控同事和老闆對他的種種霸凌，包括丟掉他的水壺，每周只讓他居家辦公一天，且在他病假期間未支付應付的費用。

但陪審團認為，麥戈里的要求是合理的，因為他只知道穆罕默德患有心臟病，但不清楚他服用什麼藥物，也不知道脹氣是藥物副作用，因此有次開口詢問穆罕默德，能不能到辦公室外面放屁，當時穆罕默德說「不能」，這段對話就此結束，二人也不再提起此事。

陪審團也駁回CPS歧視殘疾的指控，但考慮到穆罕默德的健康狀況，CPS確實應該允許他採取更有彈性的工作模式。CPS對此坦承，不允許穆罕默德每周居家辦公2天並在下午4時提早下班，對他並不公平，代表穆罕默德將獲得賠償。

法官豪克斯沃思（Emma Hawksworth）裁定，麥戈里並非有意侵犯穆罕默德的尊嚴，「你在一間小小的辦公室裡經常放屁，問這個問題不是沒有道理」，因此判穆罕默德敗訴，並敦促他與CPS針對賠償金額達成協議。

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