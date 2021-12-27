耶誕節晚鐵皮屋開趴狂歡！各式毒品熱烈款待　警攻堅逮28男女

▲大批警力攻入正在舉辦毒品趴的鐵皮屋。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

44歲李姓男子等28男女在耶誔節晚，相約桃園蘆竹區一處鐵皮屋內，開起了毒品派對。警方持搜索票一舉攻入屋內，當場查獲正在吸毒的李姓男子等28人，並扣得愷他命、大麻、毒品咖啡包等證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼警方在耶誕毒品趴查獲得愷他命、大麻、毒品咖啡包等各式毒品。（圖／蘆竹警分局提供）

李姓男子承租蘆竹區中正北路一處鐵皮屋，呼朋引伴在聖誕節晚開起了毒品派對。由於蘆竹分局員警對於該處出入複雜的情形覺得可疑，於是早早就進行了監控與蒐證。耶誕節當晚氣溫驟降，李姓男子以為警方勤務會因此懈怠，於是邀約了多名友人，開起了毒品派對，26日凌晨見時機成熟，警方持臺灣桃園地方法院所核發之搜索票，一舉攻入鐵皮屋內。

▲將李男等28人移送偵辦。（圖／蘆竹警分局提供）

警方在這次攻堅行動中，共逮捕了28名男女，現場並查扣了第二級毒品大麻花8.56公克重、毒品搖頭丸3.45公克重、第三級毒品咖啡包23包、愷他命523.65公克重等多種毒品。目前全案除依違反毒品危害防制條例等罪嫌將李姓男子等28人移送法辦外，蘆竹分局也正向上溯源，繼續追查毒品源頭。蘆竹分局呼籲，毒品戕害健康甚鉅，珍惜生命，請拒絕毒品誘惑。