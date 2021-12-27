限量！超夢幻「HELLO KITTY周邊」快看　必收水晶球音樂盒、感應洗手機

▲7-11最新「ANNA SUI | HELLO KITTY 新風格時尚集點送」1/1登場，首次推出超美水晶球音樂盒。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

KITTY迷看過來！就有超商將HELLO KITTY 與ANNA SUI極具話題的香水系列設計融合，打造出超過30款限量周邊，包含首次推出的HELLO KITTY美人魚造型公仔水晶球音樂盒，還有感應式泡泡洗手機以及香氛擴香瓶組等居家實用小物，另外還有限時3天加價購優惠，最便宜只要加129元就能把超萌聯名周邊帶回家。

7-11自1/1起展開「ANNA SUI | HELLO KITTY 新風格時尚集點送」活動，首推「雙層陶瓷馬克杯」及「皮革吊飾購物袋」，雙層陶瓷馬克杯具防燙手設計，旋轉式杯蓋一推即可飲用；購物袋材質輕盈，還附收納皮革吊飾。

▲限量香氛擴香瓶組有3款不同造型搭配不同主題香味。



▲▼時尚保溫瓶杯套組、雙層陶瓷馬克杯。



1/1下午3點則有首次推出的「水晶球音樂盒」，限定HELLO KITTY美人魚造型公仔水晶球，還會播放音樂曲目第五號交響曲-第四樂章的音樂和功能；「感應式泡泡洗手機」則有夢幻粉紅的HELLO KITTY美人魚造型公仔，洗手也療癒；「香氛擴香瓶組」使用限定造型KITTY擴香木片，搭配不同主題香味營造不同氛圍。另還有造型皮革萬用桌墊、多功能雙面被、時尚保溫瓶杯套組、經典圍巾以及時尚隨行化妝包，不管居家或外出都可愛。

▲本次集點還有限量感應式泡泡洗手機、皮革吊飾購物袋。（圖／7-11提供）



為滿足KITTY迷蒐藏慾望，1/1下午3點起至1/3止限時3天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報會員手機號碼就可直接加購ANNA SUI | HELLO KITTY的限量周邊，最便宜只要129元就能入手。

▲「康青龍x卡娜赫拉的小動物」最新限定聯名周邊來了。（圖／康青龍提供，下同）

台灣手搖飲品牌「康青龍」宣布攜手日本人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」推出5款療癒周邊，其中，必收實用性高又粉嫩的「暖心環保吸管」，以及追劇神器「自信手機支架」、精緻「萌趣叉匙組」等。

▲手搖杯也換上超可愛卡娜赫拉造型。

另外還有裝冷飲會變色的「魔法幻色杯」、「樂活輕巧杯」，上頭可是都有粉紅兔兔、P助的身影，可愛到不行，而手搖杯同步推出4款不同聯名杯身、4款封膜，讓人喝完也捨不得丟掉這卡娜赫拉飲料杯，即日起正式開放加價換購。