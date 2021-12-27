基隆捷運綜合規劃將收尾　八堵「同站或同月台」轉乘刻正評估

▲交通部長王國材今天出席立法院交通委員會預算審議。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材11月底與台北市長柯文哲、基隆市長林右昌等人進行面談，路線底定南港至八堵13站，交通部目標今年底核定綜合規劃，2023年第4季正式動工，工期估9年最快2032年底可完工。王國材今天（12/27）接受媒體聯訪時表示，目前綜合規劃將結案，正在評估八堵站要同站或於同月台轉乘。

交通部長王國材11月底陸續與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌見面會談，底定基隆捷運路線規劃，基隆捷運第一階段南港至八堵共有13站，分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大 橋站、南港展覽館站、南港站。目標今年底核定綜合規劃，2023年第4季正式動工，工期預估需9年，如果一切順利最快2032年底完工。

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立法院今天舉行交通委員會，王國材接受媒體聯訪時表示，基隆捷運已經和北北基三位首長完成溝通，目前綜合規劃將邁入結案，綜合規劃將著重討論八堵站轉運，刻正詳細評估車站轉乘方式，針對八堵站究竟是要同站或同月台轉乘，目前還在詳細評估中已進入細部綜合規劃。

基隆捷運第一階段先做13站，並將與汐止民生線東段做整合。第二階段則預計從八堵通往基隆，王國材曾表示，第二階段預計是十年後的事，等各方都有共識再留給後人討論。