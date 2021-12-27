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快訊／酒駕BMW撞1家4口害母慘死　同車友人驚爆：他搶走車鑰匙

▲▼高雄酒駕男撞一家四口，同行友人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄酒駕男撞一家四口，同行友人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致1死3輕重傷。警方查證，當時車上還有一名黃男友人趙男，經通知後昨晚已到案，他辯稱當下有規勸黃男，且自己並沒喝酒，但黃男堅稱可以駕車，把車鑰匙拿走，後續已依道路交通處罰條例35條第8項告發，開罰趙男600-3000元。

警方表示，經通知黃嫌同車友人73年次趙男昨晚已到案，他表示當下有規勸黃嫌，且自身並無飲酒，欲協助駕車載黃嫌返回住家，但黃嫌堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。警方詢問後依道路交通處罰條例35條，第8項告發（罰緩600-3000）

據了解，在車禍當下，同行友人趙男也在車上並協助報案，在現場處理差不多後，趙男認為自己並非肇事者，因此請朋友將他載走。後來警方了解後，也立即通知趙男到案釐清案情。

▲▼高雄男酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃男坐在路邊喊冷，要求警員讓他先穿上外套。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

黃男26日晚間7時20分駕駛BMW行經河東路、國民街路口，卻在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。然而，肇事的黃男當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▼▲事故現場滿地都是散落物。

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，黃男事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

此外，由於黃男拒絕夜間偵訊，26日晚間被移送時，面對媒體追問，「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」他才一度腳軟，低頭說對不起。

▲▼高雄酒駕男遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃男被移送時一度腿軟道歉。（圖／記者陳宏瑞攝）

但怎麼道歉也換不回已逝的生命，高雄市長陳其邁得知此事，感到相當憤怒，並立即下達指令從嚴、儘速依法偵辦。大多數民眾也認為不能輕縱，紛紛在相關新聞報導底下留言要求政府修法，「震怒很多次了，也沒看到後續有什麼改變」、「酒駕肇事致死判死刑，辦個公投啊」、「震怒以後呢？還是沒下文」。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

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