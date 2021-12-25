搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」！千人見包裝：買起來

▲一看到牛乳包裝，不少人以為是藥膏新產品 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「科克蘭牛奶」受海運時程亂影響，每卡只能限購1組，成了最難搶的神物之一，因此許多會員嘗試改買他牌牛乳或鮮奶。有網友也熱心分享，最近賣場有販售一款北海道保久乳，3入售價349元，千名網友看到包裝後，紛紛誤以為是藥膏品牌「這包裝...本產品外敷內服都適合！」

「Costco多了一種牛乳可以選擇！」臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，最近有一款來自日本北海道的牛乳神秘上架，每瓶容量1公升，3入一組價格為349元。

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照片可見，這款「四葉特選北海道牛乳」其實就是保久乳，包裝上寫著生乳100%使用，一旦開封後就要冷藏保鮮。

文章曝光後，引來2千多名網友朝聖，紛紛笑虧包裝激似藥膏品牌，「這包裝設計怎麼那麼像沙龍巴斯XD」、「明明就是面速力達母」、「這包裝...本產品外敷內服都適合」、「沒看清楚還以為是曼秀雷敦的新產品」、「看到北海道的先加分」。

▲網友心動喊買。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

另一派網友嘴饞回應，「今年日本乳源過剩...大家多喝點吧」、「價格算還可以，想買回來做優格」、「昨天有買到，一般保久乳有一個味道，這款沒有，而且有一種方糖的甜味，會想回購多買一些回來放」、「好久沒喝北海道的鮮奶，有看到一定要買」。

不過也有部分網友抱持觀望態度，「這個價格買保久乳，還是買波蘭或紐西蘭的好了」、「其實大潤發的保久乳一公升5X元而已，科克蘭一公升也才57元，不覺得它會銷售的很好」、「這價格我還是喝一般的鮮奶好了，保久乳的優勢應該是不用放冰箱保存方便，搞那麼大一罐，沒辦法一口氣喝完，還是要去冰，麻煩」。