　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」！千人見包裝：買起來

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一看到牛乳包裝，不少人以為是藥膏新產品 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「科克蘭牛奶」受海運時程亂影響，每卡只能限購1組，成了最難搶的神物之一，因此許多會員嘗試改買他牌牛乳或鮮奶。有網友也熱心分享，最近賣場有販售一款北海道保久乳，3入售價349元，千名網友看到包裝後，紛紛誤以為是藥膏品牌「這包裝...本產品外敷內服都適合！」

「Costco多了一種牛乳可以選擇！」臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，最近有一款來自日本北海道的牛乳神秘上架，每瓶容量1公升，3入一組價格為349元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，這款「四葉特選北海道牛乳」其實就是保久乳，包裝上寫著生乳100%使用，一旦開封後就要冷藏保鮮。

文章曝光後，引來2千多名網友朝聖，紛紛笑虧包裝激似藥膏品牌，「這包裝設計怎麼那麼像沙龍巴斯XD」、「明明就是面速力達母」、「這包裝...本產品外敷內服都適合」、「沒看清楚還以為是曼秀雷敦的新產品」、「看到北海道的先加分」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友心動喊買。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

另一派網友嘴饞回應，「今年日本乳源過剩...大家多喝點吧」、「價格算還可以，想買回來做優格」、「昨天有買到，一般保久乳有一個味道，這款沒有，而且有一種方糖的甜味，會想回購多買一些回來放」、「好久沒喝北海道的鮮奶，有看到一定要買」。

不過也有部分網友抱持觀望態度，「這個價格買保久乳，還是買波蘭或紐西蘭的好了」、「其實大潤發的保久乳一公升5X元而已，科克蘭一公升也才57元，不覺得它會銷售的很好」、「這價格我還是喝一般的鮮奶好了，保久乳的優勢應該是不用放冰箱保存方便，搞那麼大一罐，沒辦法一口氣喝完，還是要去冰，麻煩」。

ET快訊
睡夢聞到檀香　爸「聽1句話」夜奔醫院！她驚：撿回一命
快訊／包小柏愛女病逝！　得年22歲
快訊／澎湖嚴重車禍！　駕駛鮮血狂噴慘死
汪小菲爆出軌「還有未爆彈」！　他預告嗆：不要再說謊
女歌手宣布懷孕！「5個月前挺肚主持」沒人發現
蕾菈「綁帶比基尼」水中吻DJ男友　激情畫面曝
忠孝東路酒店「16人大亂鬥！」　開槍現場畫面曝
快訊／雙北低溫特報！氣溫跳水「剩不到10度」時段曝
第一美女遭渣夫背叛「絕望回家種菜」！超狂現狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡夢中聞到檀香味　爸「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！她驚：撿回一命

首批限量5000組！添好運、了凡年菜組預購近9成　望月樓首推富貴鴨

雙北低溫特報　氣溫跳水「剩不到10度」時段曝！連3天都能追雪

新冠疫情流感化？　陳時中：春節後情況會比較明朗

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」！千人見包裝：買起來

台鐵EMU3000「安全證書到手」　12／29上路！6班次班表出爐

快訊／山友注意！玉山北峰清晨降雪　主峰步道濕滑風勢強勁

境外生單日大增6例確診　校園累計總數達938例

山友困懸崖！玉山氣象站「平安夜出任務」　辦公室內裝意外曝光

嘉義限定！台鐵「酒香茶韻」便當開賣　每日限量100個

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

睡夢中聞到檀香味　爸「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！她驚：撿回一命

首批限量5000組！添好運、了凡年菜組預購近9成　望月樓首推富貴鴨

雙北低溫特報　氣溫跳水「剩不到10度」時段曝！連3天都能追雪

新冠疫情流感化？　陳時中：春節後情況會比較明朗

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」！千人見包裝：買起來

台鐵EMU3000「安全證書到手」　12／29上路！6班次班表出爐

快訊／山友注意！玉山北峰清晨降雪　主峰步道濕滑風勢強勁

境外生單日大增6例確診　校園累計總數達938例

山友困懸崖！玉山氣象站「平安夜出任務」　辦公室內裝意外曝光

嘉義限定！台鐵「酒香茶韻」便當開賣　每日限量100個

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

等了5年終於來了！　Selina上《飢餓》王仁甫等到心痛！

他轟彈頭扯王朝903女「被你拖出來讓全國挖墳」！　激動吼：死都不原諒你

租透天豪宅當自耕農！他拉拔百盆大麻全栽了：水耕法心血泡湯

高雄小貓遭斷牙「裝籠扔公園」　牠冷縮溜滑梯...剩罐罐玩具相陪

重捶Telegram安全性　競爭對手：比臉書Messenger還不如

擅長美技游擊洋砲續留羅德　喊話球迷：黑豹回歸！拿冠軍

謝淑薇、詹詠然都不打！　澳網女雙參賽名單公布

人氣火鍋店「輕井澤」撤出高雄！博愛店1／9收攤　網：換地點再開

包小柏痛失22歲女兒！　「小女去當了天使」：我失去了一生最愛

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

2022財運最旺「4生肖」！從年頭賺到年尾

12星座男「想娶你」的舉動！

蕾宏之戰風向大反轉　陸網友「超瞎原因」求王力宏復出

王品年終0.5個月　網驚：無良企業要跟風了

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

蔡英文喊寒暑假不要太長！學生一片哀嚎

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

年薪好低　他曝鬼島玩法超心酸

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」

激凍聖誕節！最強冷氣團報到驟降10℃　跨年再一波接力

更多熱門

相關新聞

玻璃瓶蓋超難打開！她發現「這1物」能輕易開啟

玻璃瓶蓋超難打開！她發現「這1物」能輕易開啟

相信不少人都有打不開玻璃瓶蓋的經驗，即使用盡吃奶力氣，甚至拿毛巾裹著瓶蓋，打不開就是打不開，不過有一名網友意外發現一樣「工具」，讓她輕輕鬆鬆地打開瓶蓋，不少網友都大讚「下次也來試試！」

一拆好市多暖暖包只剩2片　他見「地獄真相」扯炸

一拆好市多暖暖包只剩2片　他見「地獄真相」扯炸

「好市多移動豪宅」同一人買的！秒結帳424萬

「好市多移動豪宅」同一人買的！秒結帳424萬

「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行：引誘辦卡

「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行：引誘辦卡

驚現「狐狸漫步雲端」！攝影師曝真相

驚現「狐狸漫步雲端」！攝影師曝真相

關鍵字：

好市多保久乳北海道科克蘭牛乳

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

包小柏痛失22歲女兒！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

好嫁風教母3點狠批：李靚蕾幫王力宏騙人

黃安講錯話！「大陸官方下重手修理」急道歉仍GG

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

前奧運金牌中國名將評戴資穎

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面