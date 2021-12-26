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探索東海岸山海魅力！東管處紀錄片奪美國金獎　Youtube可觀賞

▲▼形象影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸。（圖／東管處提供，下同）

影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局東部海岸風景區管理處（以下簡稱東管處）製作的形象影片《My Own Private Road》今年在美國休士頓獨立製片與國際影片影展奪下旅遊類金獎，值得向大家推薦。東管處並希望透過觀賞這部優質影片，吸引遊客前來探索東海岸，與自己對話，親自感受山海的魅力。

▲▼形象影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸。（圖／東管處提供，下同）

▲▼紀錄了以台11線公路作為故事發展的軸線，敘說旅人帶著山海私奔在台11線的故事。

即將邁入第55屆的北美三大獨立影展之一的美國休士頓獨立製片與國際影片影展（WorldFest Houston International Film and Video Festival），從1961年起致力於發掘各種傑出創作影像作品，東管處「2020年東海岸全年度行銷影片《My Own Private Road》」，於今年榮獲休士頓影展旅遊類金獎，相當不易。

▲▼形象影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸。（圖／東管處提供，下同）

東管處為東海岸打造的形象影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸（Explore the east coast）為核心、台11線公路作為故事發展的軸線，串聯東海岸的藝術、運動以及部落旅遊特色，敘說旅人帶著山海私奔在台11線的故事。該片除於休士頓影展獲獎外，亦於2021年入選西班牙泰瑞斯影片節、捷克公路電影節及葡萄牙國際觀光影片節等多項國際影片節之官方競賽片。

▲▼形象影片《My Own Private Road》，歷時一年多的拍攝，採公路電影手法方式，以探索東海岸。（圖／東管處提供，下同）

《My Own Private Road》目前除了於東管處轄內各遊客中心定時播放外，亦可在東管處官方Youtube頻道觀看。

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