英女王耶誕致詞緬懷菲力普親王　歡迎家族所有新成員

文／中央社記者陳韻聿倫敦25日專電

95歲的英國女王伊麗莎白二世今天發表預錄耶誕演說，內容較往年「私人」，不僅感性回憶菲立普親王，也歡迎家族今年迎來4位新成員，並稱這些孩子「給我們上了一課」。

▲英女王耶誕致詞。（圖／路透）

根據公開資料，今年的王室新生兒包括哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）6月誕生的女兒莉莉貝（Lilibet）。

今天是女王於今年4月痛失結縭73年的丈夫菲立普親王（Prince Philip）後，首次發表的耶誕演說。她提到，對失去摯愛的人來說，耶誕節或許是個難熬的日子，「今年我特別了解為何如此」，所幸來自英國及其他國家對親王個人與其事業的禮讚，讓她備感溫馨寬慰。

女王回憶，親王生前有極高的責任感、求知慾，也擅於在任何情境找到樂趣；親王眼中淘氣的探詢閃光，從女王首次注意到他直至他走向人生盡頭，「始終明亮如一」。

女王說，她和家族成員至今依然感到親王彷彿常伴左右。儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，耶誕慶祝活動受影響，各項珍貴傳統、角色與價值觀，依然可以在家族成員間代代相傳並適度與時俱進。女王說，她很高興這樣的現象也可見於王室家庭。

明年將是女王登基70週年。女王表示，她的白金禧年（Platinum Jubilee Year）將自今天起算6週後、明年2月展開，她期待這將是世界各地人們感受團結友愛的契機，且將是對70多年來人類經歷的社會、科學和文化變革表達感謝的好機會，並讓人們可懷抱信心展望未來。

在演說尾聲，女王就耶誕節與孩童的關聯著墨了一番。

她說，耶誕節足以激發每個大人心中的孩子。與孩子不同，承受塵世憂勞重負的成人有時無法在簡單的事物發現樂趣。對她和家人而言，就算今年少了一個熟悉的笑聲，他們依然能透過年幼孩童的雙眼，以新的眼光看待節慶的美好之處。她還說，很高興今年家族迎來4位新生兒。

女王表示，一如耶誕故事，這些孩子「給我們上了一課」：孩子的誕生象徵「有無限可能的新黎明」。耶穌的人生起點十分樸實，但他的教導世代流傳；他的出生標誌新的開始。

英國王室耶誕演說轉播的傳統源自1932年時任元首國王喬治五世（George V），也就是伊麗莎白二世的祖父。考量各大英國協成員國的時差，演說轉播時間自1932年以來就維持在格林威治標準時間下午3時開始。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在演說期間特別配戴她與丈夫菲立普親王1947年度蜜月時曾使用的菊花意象胸針，桌上則擺著她和親王2007年結縭60週年「鑽石婚」的紀念照；照片中，兩人挽手相視而笑，女王的衣領也別著同一枚菊花藍寶石胸針。