聖誕趴酒後變調！樹林男遭毆找支援「被狂轟9槍」　警帶8人追槍手

▲一群人在汽車旅館開聖誕趴，卻爆發酒後衝突，其中一人拿槍到路邊連開8槍洩憤。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區26日凌晨3時許，一群男男女女到中正路一間汽車旅館開趴歡慶聖誕，喝酒之後卻有人爆發衝突，其中一人頭被打傷，找來6名友人助陣卻被人連開9槍示威，2輛汽車共被打出9個彈孔。警方獲報趕抵，帶回現場8名關係人，並調閱相關監視器畫面，全力追查開槍男子下落。

▲警方在現場採證，找到多枚擊發過的彈殼。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，林姓男子（32歲）在房內與人酒後衝突，頭部遭人打傷，林於是找番姓友人求救，番便開車載著陳男、鄭男，與劉男開的另一輛車，載著張男、池男共6人到場聲援，毆打林男的陳姓男子見狀，竟跑回房內，拿起手槍就朝番男一群人狂轟，子彈打中2輛轎車，所幸流彈並未波及其他民眾，未造成人員傷亡。

警方獲報到場，第一時間不排除槍手仍在旅館內，多名警員荷槍實彈手持盾牌，進入汽車旅館準備一一盤查旅館房間，直到確認槍手已自行離去，才將鎖定範圍集中在犯嫌開聖誕趴的房內。警方仔細搜索，在2輛車上，分別找到6個及3個彈孔，初步研判犯嫌開約9槍。

▲警方派員在現場調閱監視器釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

樹林警分局副分局長李仁寧表示，警方獲報迅速到場，並派鑑識人員到現場採證，在馬路上採集到多枚彈殼，經搜索當事人開的旅館房後，並未查獲其他違禁品。警方目前已帶回5男、3女共8名關係人，將調閱監視器全力追查開槍男子的行蹤，釐清開槍動機及槍枝來源。