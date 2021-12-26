　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵聖誕趴酒後爭執遭毆傷　支援人馬到場開9槍後逃逸

▲▼樹林中正路凌晨驚傳多聲槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺攝）

▲一群人在汽車旅館開聖誕趴，卻爆發酒後衝突，其中一人拿槍到路邊連開8槍洩憤。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區26日凌晨3時許，一群男男女女到中正路一間汽車旅館開趴歡慶聖誕，喝酒之後卻有人爆發衝突，其中一人頭被打傷，找來6名友人助陣卻被人連開9槍示威，2輛汽車共被打出9個彈孔。警方獲報趕抵，帶回現場8名關係人，並調閱相關監視器畫面，全力追查開槍男子下落。

▲▼樹林中正路凌晨驚傳多聲槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼樹林中正路凌晨驚傳多聲槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼樹林中正路凌晨驚傳多聲槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在現場採證，找到多枚擊發過的彈殼。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，林姓男子（32歲）在房內與人酒後衝突，頭部遭人打傷，林於是找番姓友人求救，番便開車載著陳男、鄭男，與劉男開的另一輛車，載著張男、池男共6人到場聲援，毆打林男的陳姓男子見狀，竟跑回房內，拿起手槍就朝番男一群人狂轟，子彈打中2輛轎車，所幸流彈並未波及其他民眾，未造成人員傷亡。

警方獲報到場，第一時間不排除槍手仍在旅館內，多名警員荷槍實彈手持盾牌，進入汽車旅館準備一一盤查旅館房間，直到確認槍手已自行離去，才將鎖定範圍集中在犯嫌開聖誕趴的房內。警方仔細搜索，在2輛車上，分別找到6個及3個彈孔，初步研判犯嫌開約9槍。

▲▼樹林中正路凌晨驚傳多聲槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方派員在現場調閱監視器釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

樹林警分局副分局長李仁寧表示，警方獲報迅速到場，並派鑑識人員到現場採證，在馬路上採集到多枚彈殼，經搜索當事人開的旅館房後，並未查獲其他違禁品。警方目前已帶回5男、3女共8名關係人，將調閱監視器全力追查開槍男子的行蹤，釐清開槍動機及槍枝來源。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
快訊／ 「新北聖誕摩鐵趴」爆衝突　他連開9槍逃逸
王力宏傳今午前出關　「做完採檢」準備回家了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聖誕趴酒後變調！樹林男遭毆找支援「被狂轟9槍」　警帶8人追槍手

開車禮讓員警先行…反遭舉發「闖紅燈」　法院一看撤銷罰單

台南8月大男嬰突窒息！喉嚨「取出氣球」搶救23天亡

大學校園強抱襲胸女職員　嘉義怪男聖誕節3萬元交保

王朝903太詭異！警摸黑入門「被踢」　聽到女聲說：我在你後面

詭異衝對向碰撞小貨車！55歲男「頭掛車窗」慘死

人妻不孕被冷暴力！她怒嗆丈夫「媽寶去吃老奶」　結局慘了

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

行人綠燈過馬路...黑車右轉未讓　直接過彎！目擊騎士傻眼：WTF

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

理髮廳店貓叼「禮物」回家送主人　小蛇扭動亂竄...客人全嚇歪奔逃！

聖誕趴酒後變調！樹林男遭毆找支援「被狂轟9槍」　警帶8人追槍手

開車禮讓員警先行…反遭舉發「闖紅燈」　法院一看撤銷罰單

台南8月大男嬰突窒息！喉嚨「取出氣球」搶救23天亡

大學校園強抱襲胸女職員　嘉義怪男聖誕節3萬元交保

王朝903太詭異！警摸黑入門「被踢」　聽到女聲說：我在你後面

詭異衝對向碰撞小貨車！55歲男「頭掛車窗」慘死

人妻不孕被冷暴力！她怒嗆丈夫「媽寶去吃老奶」　結局慘了

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

嚼過的米飯吐茶桶！南部高中生亂搞午餐影片瘋傳　校方說話了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

-16℃舔欄杆！　男大生「痛失半截舌皮」狂吐血：值得紀念

北北基宜豪大雨！今晨11℃「全台濕冷」入夜降最低　跨年再急凍

唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨

聖誕趴酒後變調！樹林男遭毆找支援「被狂轟9槍」　警帶8人追槍手

緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝

歌后爆「我非常不爽陳時中」！　台上當眾嗆：寫信都不回

華文朗讀節免費入場！50本床前夢幻書單、2021必讀繪本大公開

王力宏傳今天中午前出關！　「悄做完採檢」無法續住...準備回家了

3歲童遭父母「啃娃」吃播　一個月爽賺65萬下場慘了

快訊／19歲武裝男子耶誕節闖英國女王「溫莎城堡」　警緊急逮捕

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

社會熱門新聞

台南8月大男嬰突窒息！喉嚨「取出氣球」搶救23天亡

王朝903太詭異！警摸黑入門「被踢」聽到女聲說：我在你後面

開車讓員警先行　反遭舉發闖紅燈

Toyz涉販毒慘遭黑吃黑！現況曝光　死對頭統神笑看內幕

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

詭異衝對向碰撞小貨車！55歲男「頭掛車窗」慘死

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

聖誕趴酒後變調！　男遭毆找支援「被狂轟9槍」

不孕被冷暴力！她嗆夫媽寶吃老奶

三重男領58萬遭「蒙眼押走」丟包中和

12歲少女遭媽男友「侵犯94次」！

校園襲胸女職員　怪男聖誕節3萬交保

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

更多熱門

相關新聞

樂團繞境一半「嗩吶吹聖誕歌」！民眾聽傻

樂團繞境一半「嗩吶吹聖誕歌」！民眾聽傻

適逢聖誕佳節，不少人會外出慶祝。不過，一間專門演奏繞境音樂的「北管樂團」配合節日，使用傳統樂器演奏出聖誕歌曲，還配上鑼鼓的節奏，不同的元素組合在一起，讓許多粉絲耳目一新，也感到十分有趣。

鳳山區聖誕夜停電　多路段「一片黑」

鳳山區聖誕夜停電　多路段「一片黑」

戴上爸做的聖誕帽！蛇寶開心爬行

戴上爸做的聖誕帽！蛇寶開心爬行

鹿耶誕打扮吃蘿蔔　網：怎沒上班

鹿耶誕打扮吃蘿蔔　網：怎沒上班

吸睛「水水耶誕樹」柳川登場

吸睛「水水耶誕樹」柳川登場

關鍵字：

樹林開槍手槍汽車旅館酒後衝突聖誕節開趴

讀者迴響

熱門新聞

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

包小柏痛失22歲女兒！

子瑜一刀剪掉長髮「新髮型曝光」

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

傳王力宏已做完採檢　疑請飯店送熱飲給媒體

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

田埂現蹤大件透明龍衣　青農淡定

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面