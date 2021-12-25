爸姓李、媽姓拜！人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網

▲爸爸為了幫孩子取名絞盡腦汁。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

中華文化博大精深，華人姓氏更是五花八門，加上現今社會講究男女平等，部分孩子不會遵照傳統跟爸爸的姓，而是冠上父母雙方的姓氏。不過，大陸一名李姓人夫和拜姓妻子結婚後，女方一口氣生下5胞胎，因2人先前就決定讓孩子們使用複姓，夫妻倆為了取名傷透腦筋，只好請爺爺幫忙，結果卻讓人哭笑不得。

綜合陸媒報導，李剛和拜琳透過媒人介紹認識，沒多久就結婚，因為雙方長輩都催得急，所以2人婚後努力做人，最後順利懷孕。3個月產檢時，醫生透露，拜琳懷的可能是多胞胎，建議她考慮減胎。由於2人經濟條件不差，就算一次生5胞胎，也有能力養，所以他們沒有考慮減胎，女方懷孕期間也一切順利。

不過，夫妻倆都是家中的獨生子女，家人決定讓孩子出生後冠上媽媽的姓，但寶寶尚未出世，在不知道孩子性別的前提下，李剛必須先想好5人的名字，這可愁壞了這位準爸爸。左思右想，李剛決定讓孩子的爺爺幫忙，結果對方沒幾天就說名字取好了，之後生出來就用這個名字，但一直不肯給夫妻倆看。

報導指出，拜琳後來有驚無險地生下5胞胎，分別是3男2女，這時孩子的爺爺拿出一張紙，上面寫著5個名字；他認為，既然寶寶是先後出生，按照孩子的出生順序，取名為李拜一、李拜二、李拜三、李拜四、李拜五。孩子的媽聽完後哭笑不得，卻也無法反駁；至於新手爸爸則在考慮是否要用這個名字報戶口。

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