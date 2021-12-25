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Toyz涉販毒慘遭黑吃黑！現況曝光　死對頭統神笑看內幕

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz在2021年9月因涉嫌販毒遭逮，日前以150萬元交保並轉往毒品勒戒所。（翻攝自Toyz臉書）

▲《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz在2021年9月因涉嫌販毒遭逮，日前以150萬元交保並轉往毒品勒戒所。（圖／翻攝自Toyz臉書）

圖、文／鏡週刊

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz（劉偉健）深受年輕人喜愛，卻在2021年9月因涉嫌販賣二級毒品大麻煙彈遭逮，更自爆被下線藥腳侵吞上百萬元販毒所得，形同黑吃黑。

本刊在9月獨家刊出內幕消息，事後該名藥腳不但轉為汙點證人供出販毒過程，還向Toyz死對頭統神爆料販毒細節，讓統神在一旁笑看Toyz的「大麻煩」。日前法院裁定Toyz以150萬元交保，並轉往毒品勒戒所觀察勒戒2個月。

彰化縣警方今年5月發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，便喬裝成買家逮人，查出貨源為台中一名藥腳，隨即報請檢方擴大指揮偵辦，以追溯毒品來源。檢警在8月的第二波搜索下順利逮捕該名藥腳，更查出毒品竟是由Toyz提供。

Toyz涉嫌販賣大麻菸彈，以每顆6,000至1萬元販售賺取暴利。

▲Toyz涉嫌販賣大麻菸彈，以每顆6,000至1萬元販售賺取暴利。（圖／鏡週刊提供，下同）

該名藥腳被逮後希望Toyz能提供安家費，但Toyz不斷拖延後只給了4萬元，還懷疑他私吞大麻菸彈及貸款，讓他心灰意冷，疑似就是因為這樣，讓該名藥腳不但向檢警全盤托出販毒過程，還找上Toyz的死對頭統神爆料。

巧合的是，統神曾在7月底直播時預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼」，讓網友直呼他「一定有偷看劇本」，雖然他堅稱不知情，但也秀出Toyz觸犯的法條，開心表示Toyz最重可處無期徒刑，加上該名藥腳宣稱早就向統神爆料，等同於統神隔岸觀火，笑看Toyz出包被逮。

統神曾預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼」。（翻攝自YouTube）

據悉Toyz每次進貨大麻菸彈以500顆為單位，每顆成本價1,000元，最高以1萬元轉售，賺取暴利，但Toyz卻自爆整批毒品交由下線藥腳販售後慘遭賴帳，他至今分文未得，形同被黑吃黑。Toyz口中賴帳的藥腳A先生也出面還原與Toyz的販毒歷程，表示他在因緣際會下認識Toyz，Toyz要A先生跟著他，還說如果缺錢的話，就幫他賣大麻菸彈。

A先生出面爆料與Toyz聯手販毒的過程。

去年12月Toyz告知他進了數百顆大麻菸彈，1顆賣6,000至1萬元，幾天後Toyz委託金六結軍營楊姓士兵南下台中交貨，並指出進貨價百多萬元，要求A先生製作每天的銷售報表，不過A先生表示，大麻菸彈根本賣不到這個價錢，到今年6月只賣出零星幾顆，後來是朋友向他調了逾100顆才算有出貨，但隨後該友人就被警方抓到，還把自己咬出來。

A先生遭逮後，原先不想抖出Toyz，但他向Toyz表示自己被捕，需要安家費，Toyz卻反問他「賣掉的東西都沒錢了嗎？」似乎想跟他撇清關係，直到A先生殺到Toyz電競直播留言盼他回訊，Toyz才聯絡他，但也推拖了一下才匯幾萬元安家費。A先生所述內容與檢警偵查得知的案情大致吻合，只有黑吃黑與安家費多寡仍待釐清。

A先生告知Toyz自己被捕了，卻被嫌麻煩。（讀者提供）

A先生要求安家費，Toyz卻不回應。（讀者提供）

檢察官11月26日向法官聲請延押Toyz，但法官認為他坦承犯行、供出上手，裁定以新台幣150萬元交保，限制出境，不過因Toyz血液毛髮被驗出二級毒品反應，Toyz在11月30日被送往勒戒所觀察勒戒2個月，若勒戒所認為他有成癮現象，將強制延長勒戒時間半年到1年不等。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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