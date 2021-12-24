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長榮航聖誕餐會登場！重現秋田縣景緻　品A5和牛秒速到日本

▲長榮航空秋田雪藏聖誕餐會。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空秋田雪藏聖誕餐會秋田縣A5級和牛登場。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，不少民眾已經兩年沒有踏出國門，根據調查，日本仍為國人最想前往的國家之一。長榮航空今年則與日本秋田縣廳於台北長榮桂冠酒店舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，秋田縣直送美食包括傳統米棒、烏龍麵以及A5和牛，並於餐會會場重現秋田橫手雪屋祭場景，讓民眾回味過去的旅行時光。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，上架後餐會隨即秒殺。長榮航空表示，今年聖誕套餐均由日本直送，前菜為秋田風味集錦拼、秋田米棒醃篤鮮，主菜則是遠近馳名的炭烤秋田和牛佐主廚醬汁，另包括海石斑奶油秋田煙燻蘿蔔乾泥、桂冠雞火稻庭烏龍麵，甜點則引進獨家特製秋田大地甘酒冰淇淋，配合不同的料理，搭配四款當地知名的純米吟釀。

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餐會伴手禮則包括長榮航空機能防護夾克2.外，以及秋田米棒1袋、日本酒300ml，並舉辦有獎徵答活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示，秋田縣一直是台灣民眾喜愛造訪的旅遊勝地，長榮航空自2005年起每年與旅行業者合作，依季節需求提供桃園直飛秋田包機服務；過去一年多來因新冠肺炎疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡三航點，但隨疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制開始逐漸解封，期盼於解封後台日雙邊旅遊都能快速回到昔日榮景。

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者許維寧攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明表示，希望台日旅遊市場早日恢復榮景。（圖／記者許維寧攝）

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀也透過視訊表示，秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行選擇之一，希望透過活動加深台灣人對秋田縣的興趣，期盼大家在恢復飛航之後能搭乘長榮航空班機前來秋田旅遊。

為了讓台灣民眾更深入了解秋田的旅遊特色，餐會也特別透過視訊直播，邀請秋田縣廳旅遊代表介紹當地著名物產，如秋田和牛、烤米棒和地酒等，也邀請阿仁合車站的部長介紹內陸線夜間點燈美景等特色。

特別來參與活動的陳小姐說，非常很懷念到日本旅遊的時光，看到這個活動就立刻報名了，走入會場就被銀白的雪地及充滿祭典感的秋田裝置吸引，解封之後一定要親自去秋田玩一趟。來自台中的賴先生也說，餐會提供的餐點，如稻庭烏龍麵，麵體比一般烏龍麵細但口感順滑；秋田米棒口感軟糯吸附了醃篤鮮高湯的鮮美，又保有日本米香氣；最期待的A5秋田和牛柔軟多汁、入口即化。

▲長榮航空秋田雪藏聖誕餐會。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空秋田雪藏聖誕餐會。（圖／長榮航空提供）

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