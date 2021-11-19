台中驚現火鍋界勞斯萊斯！「沐明鍋物」爽啖日本頂級和牛、現宰龍蝦「啜飲獨家清酒」鳥瞰七期美景

▲近日台中七期新開幕頂級火鍋「沐明鍋物」，店內用餐能品嚐頂級和牛、活體海鮮，還有城市高空夜景可賞 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者張芳瑜／台中報導

冷氣團報到氣溫驟降，終於有了冬天的感覺，天氣一冷食慾跟著來，尤其是熱呼呼冒著煙的火鍋，以蔬菜和火鍋料煮出的清甜湯頭，涮入肉片或海鮮再沾點醬料，顧不得燙一口塞進嘴裡，那美好滋味讓人一想到就開始流口水，也難怪成為饕客冬日裡最愛的料理。近期，台中西屯區中信金控大樓的27、28樓新開張頂級火鍋店「沐明鍋物」，不僅可以在用餐時一邊欣賞浪漫的城市高空景觀，還能一邊品嚐日本冠軍和牛飛驒牛以及活體海鮮、現撈水產的極致美味；啜飲店內獨一無二的日本清酒伴著美食與美景，享受細緻貼心服務和高奢氛圍，讓人體驗一場宛如宮廷帝王家的佳餚盛宴。

走進位於台中中信金控大樓27及28樓的「沐明鍋物」，寬徜簡約大廳映入眼簾，大片落地窗設計，將繁華都市景色天光引入室內，白日受陽光照拂，入夜則有皎潔月光以及燈火通明的城市夜景映照，至此用餐的客人從眼睛開始就先享用了一頓華美的視覺饗宴。餐廳主人將店名取為「沐明鍋物」正是希望客人都能沐浴在日月當中，感受美好服務、品味上好美饌，因此出身漁業世家的創辦人，嚴選飽含天地日夜精華的頂級食材，像是創辦人親自赴日洽談獲得日本飛驒牛專賣店證書，選用日本和牛競賽中屢屢獲得冠軍殊榮、被評價為最高級牛肉的冠軍和牛「飛驒牛」，生長14個月以上的黑毛和牛，並得到最高級認定，且擁有專屬履歷標號，讓顧客可以放心吃。飛驒牛淡淡粉紅的肉色中細緻油花分布均勻，像是一件美麗的藝術品，只需放入高湯涮煮約10秒，些微變色後即可聞到香濃不膩韻味，肉質入口即化，香氣與美味一同在口中爆發，專注地沉浸在這一刻的滋味中，就是對最高品質頂級和牛的最好致敬。

▲「沐明鍋物」迎賓大廳簡約大氣，一進門就能感受到不凡質感。

▲▼來自日本的頂級和牛「飛驒牛」，油花比例、色紋香等都達到最高標準認定。沐明鍋物創辦人特地親至日本洽談才獲得海外推廣認證。

沐明鍋物販售火鍋套餐，主食肉品不光有飛驒牛，還有來自紐澳小羔羊小排，小羔羊肉質完全不帶一絲羊騷味，放入高湯約60秒就能夾起品嚐，肉骨輕咬即可分離，吃得到羊肉的Q嫩肉質和獨特香氣，非常適合冬季溫補暖身；也有美國極黑牛、松阪豬等其他肉類可選。而店主在食材上更是傳承沿海成長的生活記憶，如同討海人父親的執著，堅持給客人最活跳跳魚貨，餐廳27樓約42席座位區旁設有頂級海鮮魚缸，客人現點現殺，還有來自漁港最鮮的現撈水產，每一口都吃到最新鮮的美味。

▲紐澳小羔羊小排沒有羊羶味，因此不敢吃羊肉的人可以大膽嘗試，左為頗受好評的和牛滷肉飯。

▲出生漁業世家的創辦人為了給客人最新鮮美味，餐廳內設有活體海鮮魚缸。

點得到秋冬時令最肥美珍稀的松葉蟹、沙公、帝王蟹等高檔食材，且都已經過特殊處理，不必費力就能直接入鍋涮煮吃到甜美蟹肉；整隻的波士頓龍蝦、澳洲龍蝦，上桌時也一樣皆已處理，大塊龍蝦肉質彈牙、海味鮮美，不自覺令人一口接一口，吃到停不下來！野生時令鮮魚同樣嚴選漁港現撈魚貨，且是一般魚市較少見的魚類，像是魚肉飽滿厚實的紅條，涮煮後魚皮魚肉分離代表極為新鮮，Q彈魚肉細緻嫩口，讓人邊吃邊讚嘆感謝大海的美好恩賜。

▲高檔松葉蟹整隻上桌，視覺感超澎湃。

▲▼波士頓龍蝦（上圖）和澳洲龍蝦（下圖）皆經處理，只要涮煮過就能方便入口品嚐。

▲▼秋冬是吃蟹的季節，來沐明鍋物吃得到沙公（上圖）套餐，還有機會吃到時令魚貨如紅條（下圖）。

主食套餐包含一杯沐明與日本中村酒造獨家釀製的清酒，淡雅不刺激的清酒淺嚐一口後，再倒至昆布蔬果熬煮的高湯裡，更增添清香甘甜。前菜則是清爽鮮蝦酪梨塔、地瓜泥金色蛋捲兩選一；野菜盛和菜盤精選在地農產，如南投高麗菜、大甲芋頭、水果玉米等，火鍋料則與一般市售機製不同，多為手工製作，如海瑞貢丸、竹輪等。附上三種主廚特調沾醬，搭配肉品海鮮或蔬菜各有風味。另可選以高湯、肉菜等餘料加入米飯，煮成專屬滋味的雜炊，或是融合了和牛油脂香氣搭配鴨肝、松露的和牛滷肉飯，最佳吃法是劃開飯上的流星蛋，瞬間蛋黃流出拌飯一起吃，多種香味縈繞舌尖，鹹香甘美滋味層次超豐富，讓不少客人笑說希望沐明再推一家和牛滷肉飯專賣店。最後還有主廚手作甜品以以及季節果物，給予顧客豐盛多樣的可口餐點，既有飽足感又滿足。

▲▼沐明鍋物火鍋套餐中從前菜（上圖）到菜盤和火鍋配料（下圖）等，每一道都悉心選用手工食材搭配精緻料理手法，就是要顧客從頭吃到尾每一口都是美味。

吃完鍋物還想與親友一同暢聊、享受美好夜色，不妨步上旋轉樓梯來到28樓的沐明SKY BAR，落地窗外同樣有著絕佳的七期高空夜景，在酒吧裡抬頭望也有專門設計的星星燈，與夜空繁星皓月相呼應，氣氛雅致令人放鬆。酒吧售有由日榮中村酒造量身打造專屬的「沐明清酒」，汲取地下170米深處清水，遵循傳統方式釀酒，喝來清甜甘冽、口感純淨。創辦人還親自選購酒壺與酒杯，讓清酒不論冷熱都更能凸顯甘口風味，品飲時視覺和手感皆享有十足質感。酒吧還有經過冷凍的梅里梅酒，當調酒師巧手一搖，茶色酒水一秒凍結變成冰砂，品飲過程趣味十足、口感獨特。另外，現場也有調酒師製作的各款獨有特調飲品，並提供獨家釀造的沐明生啤酒，來此務必點些精緻下酒菜、啜飲一番。

▲▼順著旋轉樓梯（上圖）向上即可抵沐明SKY BAR（下圖）。

▲▼沐明SKY BAR提供中村酒造獨家合作的「沐明清酒」，還可從創辦人精心挑選的美麗酒杯中選喜歡的享用。

▲▼沐明SKY BAR現場有調酒師親自調製特殊酒款，也能邊喝邊吃美味下酒菜，與三五好友好好享受微醺夜晚。

沐明鍋物28樓還規劃了3間10人座的隱密包廂，以合菜式鍋物為主，頂級和牛海鮮以及菜盤等食材份量更具客製化彈性；貼心備有電子衣櫥，能幫客人的大衣外套除臭，衣服不沾染上鍋味，並全程專人在旁服務，未來預計採會員制，限額專屬會員能享有優先預約權。沐明鍋物在台中競爭激烈的火鍋爭霸戰中，以嚴選頂級肉品、海鮮食材，加上高空夜景加持，就像是火鍋界勞斯萊斯，每位進店用餐的客人一踏進「沐明」就開啟了五感美好饗宴，感受真誠服務帶來的尊貴體驗，所有想吃、懂吃、愛吃的饕客，手中的火鍋必吃夯店清單又可以再多記上一筆了。