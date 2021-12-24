　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛飲酒的民眾請注意！　南警24日起連續10天取締酒駕大執法

▲台南市警局24日起，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局24日起，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應聖誕節、元旦連續假期以及即將到來的農曆春節，年終聚會活動增加，鑑於民眾過節歡聚常飲酒助興，恐衍生酒後駕車情事，為宣示警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，台南市警局24日起至2022年1月2日止，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。

台南市交通警察大隊統計，台南市2021年1月至11月易發生酒後駕車違規路段，前10名為永大路、中華路、中山南路、民族路、安中路、西門路、金華路、民生路、海安路、大灣路等路段。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處新台幣15000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

在酒駕重罰下，市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓呼籲，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

▲台南市警局24日起，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外酒駕累犯，大部分都是酒癮難以戒除的關係，因此台南市警方也與衛生局合作，共同推動酒癮戒治工作，警方取締或處理交通事故時，如有測得酒精數據，將同時提供衛教資訊，轉介酒精成癮個案至衛福部配合之醫院接受治療，降低酒駕之風險。

市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐
威廉求婚現場曝光！卓君澤身穿白紗　王子泛淚
她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟
獨／「台南神秘光球」高清照曝光！　網驚：外星人？
老公上網約炮「男女通吃」！　整根潰瘍害妻染梅毒
威廉求婚卓君澤成功！　「偷把她騙上山」阿緯、王子都在場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

採購逾500盒鳳梨釋迦　台電雲林區處甜蜜愛心助農民

《新竹生活》12月號出刊　一起「悅」讀城市

台東縣環保局攜手關山工商　設立「替舊愛找新歡」二手物品交換站

聖誕前夕大手牽小手感恩慶　西螺安定國小學童變裝踩街報佳音

愛飲酒的民眾請注意！　南警24日起連續10天取締酒駕大執法

台東首座國際認證足球場　提供選手完善訓練場地

獨攀中央尖山桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

日月潭伊達邵廣場精心營造聖誕氣氛　新年元旦0時施放兩岸煙火秀

「故事，南檢」　南檢舉辦署誌發表會

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

採購逾500盒鳳梨釋迦　台電雲林區處甜蜜愛心助農民

《新竹生活》12月號出刊　一起「悅」讀城市

台東縣環保局攜手關山工商　設立「替舊愛找新歡」二手物品交換站

聖誕前夕大手牽小手感恩慶　西螺安定國小學童變裝踩街報佳音

愛飲酒的民眾請注意！　南警24日起連續10天取締酒駕大執法

台東首座國際認證足球場　提供選手完善訓練場地

獨攀中央尖山桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

日月潭伊達邵廣場精心營造聖誕氣氛　新年元旦0時施放兩岸煙火秀

「故事，南檢」　南檢舉辦署誌發表會

汪小菲離婚1個月就爆新歡！　陸網風向逆轉大罵：出軌還潑大S髒水

台中國際茶、咖啡暨烘焙展今登場　「拉丁美洲館」特色商品迎聖誕

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

媽講電話灰鸚鵡「搞威說拜拜」　加碼表演嘟嘟聲笑噴網：我家也是

杜娃黎波「熱戀超模弟兩年」爆分手　IG曬聖誕派對辣照男友缺席

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

理財周刊／升息　然後呢？

老公同志網站約砲「X你到射」　妻見性病診斷書崩潰訴離獲准

冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

即／桃園平鎮電子廠大火！「升二級火警」

屏東全市民爽翻！普發500元

讓國民黨提議的台灣共和國成真

王惠美辦執政周年拚連任　民團批：滿意度倒數第3

萬金聖誕季平安夜揭幕　內埔警交管報你知

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

羅志祥花蓮跨年惹議　縣府：家鄉是避風港

八德區公所推出　「桃園－馬祖文化日曆」

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

先合作再談併！竹竹苗怎合　產經政大老都表態了

台南市消防局全面配發救護新外套

基隆漁會正濱大樓修復完工　夜間點燈璀璨亮相超亮麗

南投警消及時接駁遭蜂螫農友送醫

更多熱門

相關新聞

查獲球棒送折疊刀　「麻味」菸盒閃不掉

查獲球棒送折疊刀　「麻味」菸盒閃不掉

北市萬華分局在22日凌晨時分，於環河南路執行酒駕勤務時，發現1名男子開車載友人，但因車行不穩，警方隨即將人攔下，事後警方在車上找到球棒，駕駛也主動交付小刀，但警方發現男子為毒品人口，加以盤查後才交出藏有大麻的菸盒。

北市10天酒駕大執法　熱區前10名曝光

北市10天酒駕大執法　熱區前10名曝光

南警攔檢自小客車查獲K盤毒品

南警攔檢自小客車查獲K盤毒品

警局前酒駕蛇行暴衝燒胎　函送改拘提

警局前酒駕蛇行暴衝燒胎　函送改拘提

憲兵少校酒駕又無照闖營區85次！遭強制退伍

憲兵少校酒駕又無照闖營區85次！遭強制退伍

關鍵字：

飲酒南警酒駕執法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

《女人我最大》女星宣布懷孕！

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面