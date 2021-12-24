愛飲酒的民眾請注意！　南警24日起連續10天取締酒駕大執法

▲台南市警局24日起，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應聖誕節、元旦連續假期以及即將到來的農曆春節，年終聚會活動增加，鑑於民眾過節歡聚常飲酒助興，恐衍生酒後駕車情事，為宣示警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，台南市警局24日起至2022年1月2日止，不分時日全天候連續10日執行「取締酒後駕車大執法」，杜絕酒駕憾事維護交通安全。

台南市交通警察大隊統計，台南市2021年1月至11月易發生酒後駕車違規路段，前10名為永大路、中華路、中山南路、民族路、安中路、西門路、金華路、民生路、海安路、大灣路等路段。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處新台幣15000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

在酒駕重罰下，市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓呼籲，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

另外酒駕累犯，大部分都是酒癮難以戒除的關係，因此台南市警方也與衛生局合作，共同推動酒癮戒治工作，警方取締或處理交通事故時，如有測得酒精數據，將同時提供衛教資訊，轉介酒精成癮個案至衛福部配合之醫院接受治療，降低酒駕之風險。

市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。