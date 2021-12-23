憲兵少校酒駕吊照…「無照駕車」闖營區85次！遭強制退伍怒告

▲陸軍司令部以嚴重影響軍譽為由，核定吳男退伍。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台北報導

吳姓男子原任嘉義憲兵隊少校情報調查官，但休假期間卻酒駕遭逮，駕照因此被吊銷，但吳男仍無照駕車進出營區85次。陸軍司令部認定吳男漠視法令及平日宣教，以嚴重影響軍譽為由，處分於2021年3月1日起退伍；但吳男不服，提告請求撤銷，遭台北高等行政法院駁回。全案可上訴。

判決書指出，吳男109年1月16日晚間10時30分休假期間，駕駛自小客車停置於博愛路二段與友愛路交叉路口影響交通，警方到場處理後，發現駕駛座上的吳男散發酒氣，經測後確定超標酒駕，立即掣單舉發，裁罰18萬元並吊銷駕照。

但吳男吊照遭吊銷後，仍於同年1月19日起至7月12日止，無照駕駛自小客車進出營區多達85次。嘉義憲兵隊因此予以吳男記過處分，人事評審會更於110年1月8日決議吳男不適服現役，陸軍司令部於同年3月1日起核定吳退伍。

吳男對於退伍處分不服，提告請求撤銷。吳男辯稱，他駕照遭吊銷後，仍需通勤進出營區，但吳公務車可使用，因此才無照駕駛，且指揮部未就他有利、不利部分一併考量，有違客觀原則。

北高行政法院審酌，認為吳男身為資深軍官，卻無法遵守營務營規，集合期間時常遲到，且不能配合部隊管制，生活表現差強人意，從事調查官工作1年多，管考績效均未達標，對軍偵工作沒有熱忱，上級交辦任務也選擇性做，此次駕照遭吊銷後仍無照駕駛，進出營區85次，明顯毫無悔意，且態度心存僥倖，漠視法令及平日宣教，嚴重影響軍譽，勘認考評實體上並無本於錯誤事實，因此駁回吳男請求，判其敗訴。可上訴。