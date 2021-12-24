廂型車直衝「撞破10cm厚圍牆」　夫妻腦震盪！吊車救援凸槌害停電

▲廖姓男駕車到T字路口，竟失控直衝圍牆，衝破後卡在牆中。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

62歲廖男子23日晚駕駛廂型車載著58歲妻子，行經桃園過嶺國中旁時，自稱因車輛機械故障煞車失靈，直衝民宅圍牆將厚達10餘公分應聲衝破，因撞擊力過大，還波及到停於民宅內另外2台自小客車；警方獲報到場處理，廖姓夫妻2人疑有腦震盪情形留院觀察中，更扯的是前來救援的他吊車又將電線扯落，造成週邊停電。

▲▼厚達10餘公分的圍牆應聲而破，碎塊並波及院子內2部停車。（圖／中壢警分局提供）

這起車禍發生於23日20時許，廖姓男子駕駛廂型車由中壢區松智路往過嶺路一段方向行駛，在過嶺國中旁的T字路口，稱因車輛機械故障煞車失靈，並未左或右轉，反而直衝民宅圍牆，車輛直接卡在圍牆上車頭幾乎全毀，更因撞擊力過大，致噴飛圍牆碎片波及到停於民宅內另外兩台自小客車。

▲拖吊車載運事故車輛離去時，又意外的扯落電線。（圖／民眾提供）

警方到場處理，駕駛經酒測值為零，但廖姓夫妻受到巨大衝擊力送醫救治，2人疑有腦震盪情形留院觀察中，但前來救援車禍的拖吊車，將故障車輛載離時，又將電線扯落，造成附近住戶停電，所幸經工程人員搶救後修復，肇事原因正由警方調查中，後續賠償責任由駕駛與民宅自行協調。

過嶺里長邱本源目擊車禍協同指揮交通，並貼文社團呼籲行經人車小心減速慢行，網友則回，「太扯了」、「眼前明明不是路啊」、「旁邊是校區，應多加裝反光等安全設施」、「這條路是怎麼開的，可以開到這樣」。