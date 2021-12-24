朱立倫傳考慮選高雄市長　重振國民黨士氣

▲四大公投同意票全數未過關，國民黨內部傳出拱朱立倫參選高雄市長的建議，除了提振全黨士氣外，凸顯不畏戰、耕耘基層的決心（圖／CTWANT提供，下同）

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四大公投之役「四個不同意」全勝，國民黨相對全盤皆墨，氣勢重挫，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜雖都表達願承擔敗選，但對於明年1月9日隨之登場的台中第二選區（中二選區）立委補選，如何阻斷公投慘敗的骨牌效應，侯仍堅持「走自己的路」，朱、侯二人還是不同調，國民黨內部更憂心明年縣市長選舉「母雞難產」，恐衝擊縣市長選情，黨內因此傳出朱立倫不排除親征高雄市長選舉，用實際行動突圍公投之困。

朱立倫和侯友宜都是國民黨內被寄重望要角，尤其侯友宜在新北市施政滿意度高，原被看好是2022替國民黨穩住新北市執政的不二人選，國民黨內「挺侯派」更寄望他高票連任新北市長後，能與朱分進合擊，助國民黨2024贏回執政權。

但四大公投這一戰把國民黨打趴在地，原本形勢一片看好，最後卻落花流水，不僅印證民進黨確實很會打選戰，逆勢求勝的決心更是驚人，國民黨面對接踵而至的「中二選區立委補選」、「罷昶」和「2022縣市長選戰」也顯得更吃力。

世新大學民意調查中心主任梁世武受訪時分析，這次公投投票率不高原因複雜，至少有「不想投」、「訊息混亂」、「賭爛」及「漠不關心」等4種原因，藍綠支持者就是比那一方出來的多，誰就能贏。

▲核四公投領銜人黃士修猛批侯友宜是公投未過關的破口，侯友宜則回應願意承擔批評、虛心接受。

不可諱言，對比民進黨南部縣市長奮勇向前力挺「四個不同意」，號召支持者全數回籠，侯友宜「公投是圈圈叉叉」說法卻讓支持者疑惑，國民黨挺侯派就憂心，若侯堅持走「黨內人少的那條路」，後續效應難料。

此外，民眾黨主席柯文哲已表態角逐2024大位，侯若無法取得全黨通力支持，就算爭到中間選票，還得與白、綠「對分」，萬一綠支持者歸隊、藍白相爭，恐將是綠營漁翁得利，侯未必穩操勝券。

國民黨慘輸公投後，高層承受的逼宮壓力不如原先預期大，看似平靜無波的背後，其實朱、侯陣營都對公投結果很震驚，尤其朱營原先認為選民應可體諒黨中央「叫不動諸侯」的苦衷，沒想到結果卻演變成「連支持也喚不回」，朱營幕僚也因此再度建議朱思考「御駕親征」艱困選區，例如高雄市的可能。

回顧上屆縣市長大選，韓國瑜「異軍崛起」替國民黨製造上升氣旋，最後掀起「韓流」拿下14縣市執政，朱陣營內一直也有聲音力諫朱「起而效尤」，但朱當時以已歷任兩地縣市長，主觀意願並不強。

現在公投結果出爐後，不僅朱黨內威信受挑戰，侯友宜負傷，台中市長盧秀燕因同意票開不理想也被波及，環伺國民黨內明年能造「勢」者難尋，幕僚才再建議朱不妨「兵行險招」，思考前進最艱困選區取得戰功，帶動藍營奮起。

幕僚坦言，參選高雄市長難度很高，但若勝選，朱定能再創聲勢高峰，也將成國民黨重返執政最強推手，空間會更廣。反之，若未勝選，只要能力保高市議會優勢席次，也仍是赫赫戰功。朱迄今雖未對此表態，但傳出國民黨農曆年縣市長佈局將漸次明朗，屆時應該就會有答案。

▲面對民進黨傾全黨之力攻擊，國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒仍按照既定選戰節奏，爭取選民支持。

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