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抗癌爆血便！台北男拒人工肛門　衝高雄「燒腸」求續命全靠他

▲李克釗醫師跟病友們在診間親切聊天合照，互相打氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李克釗醫師跟病友們在診間親切聊天合照，互相打氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「放射性直腸炎」對很多醫師來說，通常是一個很難纏的「疾病」，對於接受放射性治療的患者來說，更是一個夢靨，像是一個台北的一個黃先生，雖然已經高齡八十多歲，好不容易才擺脫前列腺癌，正當一切都好轉的時候，卻在一次上廁所當中，發現馬桶是血，讓他一度非常沮喪，雖然積極就醫，但是試過很多方法，甚至還有醫生建議他「用人工肛門」，直到遇見了高雄長庚醫院直腸外科醫師李克釗，才又重拾人生。

八十多歲的黃先生，坐進診間聲音非常宏亮，談起自己73歲才退休，但是沒想到11年之後卻發現自己罹患了攝護腺癌，他積極的接受治療，也順利擺脫了病症，但沒想到卻在一次上廁所的時候，發現馬桶裡頭滿是鮮血，當下讓他覺得好沮喪，他一度以為自己又罹患了不同的癌症，經過檢查之後，發現是放射線治療的後遺症「放射性直腸炎」。

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當年82歲的他，沒有放棄自己，到處找醫生，回想起當時接受治療，他說還得要灌藥水，一灌就是20多分鐘，還得要左躺10分鐘，又躺10分鐘，灌到他自己都懷疑人生，只是醫生最後還告訴他，要不要置換人工肛門，讓黃老先生不願意接受，所以上網找資料，發現可以透過「內視鏡射頻燒灼術治療放射線直腸炎」，不過會這項治療的醫師只有在高雄長庚，也就是李克釗醫師，但黃老先生還是搭高鐵來就診，現在經過3年追蹤，恢復情況非常好，也沒有復發。

▲李克釗醫師跟病友們在診間親切聊天合照，互相打氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八十多歲的黃老先生最初求診時，李醫師拍下直腸的內部情況，呈現發炎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李克釗醫師跟病友們在診間親切聊天合照，互相打氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八十多歲的黃老先生預後追蹤3年，目前直腸的內部情況沒有異樣 。（圖／記者吳奕靖攝)

黃老先生在接受採訪時，不時提到李克釗醫師，因為他說燒灼治療「放射性直腸炎」就像是「撿人家不要的工作」，得要花時間，在不同的出血處一一燒灼，需要非常大的耐心，所以李克釗醫師都是在「其他醫師」在用完手術室的「空檔」，就算是週五下午，明明就沒診了，可以下班回家，但他還是在手術室為患者治療，黃老先生說：「醫者父母心」，感覺自己的生命，好像是李克釗醫師重新給的，因為經常性排血，真的很困擾。

李克釗醫師說會建議患者做人工肛門，坦白說就是「沒有步」了啦！讓大便從肚子排出來，不要經過肛門，也因為沒有經過肛門這個地方，也因為沒有摩擦降低出血的機會，不過現在有「燒灼」方式，可以控制燒灼的深度，不會因為燒灼的深度太深，而造成穿孔，甚至有後續的後遺症，像是潰瘍，傷口不會好，病人的恢復度會比較好」。

現在黃老先生接受治療已經3年了，他也固定從台北來到高雄回診追蹤，同時分享自己的經驗給同樣的情況的病友，為他們打氣加油，面對疾病應該要積極樂觀，不要放棄治療！

▲李克釗醫師跟病友們在診間親切聊天合照，互相打氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八十多歲的黃老先生分享自己治療，面對疾病的樂觀態度。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李克釗醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李克釗醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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