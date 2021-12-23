狼師騙玩猜食物遊戲！下體抹果醬塞給她　事後還去買熱狗圓謊

▲阿宏被依法判8年6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名補習班狼師「阿宏」（化名）日前佯稱要與女童玩「猜食物遊戲」，竟矇住對方眼睛，把果醬塗在自身生殖器，塞入對方口中，而事後阿宏怕東窗事發，竟然還去買熱狗圓謊，告知女童說這就是剛剛玩遊戲時所吃的食物。對此，桃園地院審理後，依法判阿宏8年6月徒刑。

判決指出，阿宏到該補習班任職沒多久，見一名女童年幼、對事物判斷能力不足，竟把人帶到廁所並宣稱，「來玩猜食物名稱的遊戲」，之後就拿眼罩矇住對方眼睛，把塗抹果醬的下體塞入女童口中，行徑讓人感到相當離譜，更誇張的是，阿宏做出此事後，擔心獸行被揭穿，竟還到附近商店買熱狗，誘騙女童說「這是剛剛玩遊戲時吃的熱狗」。

這起事件直到某次女童無意間說出這段經歷，讓其父母發現異狀後，嚇得趕忙報警處理。對此，阿宏辯稱，自己在事發當下受到精神疾病影響才會犯案，但法官勘驗相關報告後發現，阿宏於案發時並未因為精神症、疾患而導致辨識行為違法的能力降低。此外，阿宏形跡敗露後，又下跪希望可以取得對方父親的原諒，可見他分明知道該行竟為違法行為，也知道會受到譴責，認為其不符合減刑規定。

法官認為，阿宏為了逞一己私慾，罔顧女童的人格發展、心靈感受，利用對方對他身為教師的信任、對於性事的不解，恣意對女童展開上開行為，其犯行不僅違背社會善良風俗，對社會產生負面影響，更對女童的身心健康、人格發展造成嚴重影響，所為應嚴加譴責，惟念他犯後終能坦承犯行，態度尚可，兼衡被告為本案犯行之動機、目的、手段、所生危害、迄今未與女童及其法定代理人達成和解等一切情狀後，依未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。