侯友宜搶灘2024總統大選？　葉元之坦言有難度：跟黨有距離

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投18日落幕，不僅全數未達門檻、且不同意票都大於同意票，此次公投被視為國民黨全面潰敗，而遲遲未表態的新北市長侯友宜也被部分藍營人士指是「戰犯」，對此，新北市議員葉元之表示，他就是堅持自己的價值，但也因此跟黨會有距離，「2024年要代表國民黨選總統難度就會比較高。」

葉元之指出，侯友宜絕對不是戰犯，即便侯友宜沒有發千字文，國民黨要贏也不容易，侯也不在乎你怎麼講他，當年韓流時，很多人希望侯接韓國瑜競選總部主委，甚至韓國瑜提名的全代會就辦在板橋，他也都沒參加，「當時有被罵，侯也沒在理，侯就是堅持自己的價值。」

葉元之表示，千字文就是把藍綠各打五十大板，當然傷了國民黨的心，也多多少少也影響侯的形象，畢竟侯的形象是重情重義，國民黨的人會覺得，好像彼此之前沒有友誼，國民黨都被民進黨踩在腳底下，看來看去也只有侯友宜聲望最高，「但侯友宜卻堅持行政中立，國民黨人當然會受傷。」

對於部分人稱侯友宜的不表態是為2024總統大選布局，葉元之表示，自己覺得侯友宜沒想那麼多，他就是堅持自己的價值，但也因此跟黨會有距離，「2024年要代表國民黨選總統難度就會比較高。」

葉元之指出，這次公投反而是柯文哲賺到了，其實沒看到民眾黨在此次公投出什麼力，但柯文哲一天到晚罵民進黨，讓藍軍的人覺得很爽，大家就覺得罵民進黨應該要像柯文哲那樣、也對國民黨很失望，「有一些支持者也私下跟我說，國民黨要動員什麼的不要再找了，他們覺得民眾黨比較有戰力。」

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