8類對象注意！免疫低下者需打「基礎加強劑」至少間隔28天

▲疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

一般民眾接種2劑新冠疫苗為基礎劑完整接種，間隔5個月後可打第三劑追加劑，指揮中心日前公布，針對8類免疫低下族群，基礎劑與追加劑間，要另外接種「基礎加強劑」，等於總共要打4劑。專家表示，這些對象於接種完第二劑28天後可以打基礎加強劑。

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▲新冠疫苗基礎加強劑說明。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心規劃，國內已開放新冠疫苗第二劑可混打任一品牌，而從明（24）日開始，第三劑追加劑除莫德納外，也可以打BNT或者高端疫苗；8類免疫不全以及免疫力低下病人則可接種「基礎加強劑」，包含：

(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

(二)器官移植患者/幹細胞移植患者

(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者

(四)血液透析患者

(五)HIV陽性患者

(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者

(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

感染科專家，馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌表示，免疫不全以及免疫力低下病人即使完成2劑COVID-19疫苗接種，多無法獲得足夠的免疫保護力，爰建議12歲以上經醫師評估病情穩定之下列對象，應接種第3劑基礎加強劑，「這和一般人的第三劑不同」。

邱南昌表示，由於他們免疫功能可能比較快掉下來，其間隔與第二劑COVID-19疫苗28天就可以接種，然而有些人時間上不太能配合，所以提出4天寬限期，讓最快施打第二劑25天就可以接種。

邱南昌建議，基礎加強劑優先接種全劑量mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)，但之前如果因為接種其它廠牌有嚴重不良反應，也可以打AZ疫苗，但可能保護力提升比其它疫苗略低。

▲新冠疫苗基礎加強劑問答。（圖／指揮中心提供）