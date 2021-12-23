小孩「拍嘴道」吃個飯媽媽搬十八般武藝！網友淚推秘密武器喊話：現在放棄就輸了！

▲許多新手媽咪都遇到小孩吃飯挑食、餵飯吃不好等問題。（圖／翻攝新手爸媽～家有寶貝兒）

消費中心／綜合報導

「餵飯好崩潰！」許多新手媽咪都遇到餵兒吃飯超頭痛的問題，每次上餐桌就像一場魷魚遊戲，但往往陣亡的都是把拔馬麻。近日有網媽忍不住PO文求助「寶寶挑食、只吃三口怎麼辦？」、「大寶2歲餵飯時會給他看電視，常常愛吃不吃，又吃得很慢，大概一個小時只吃半碗飯，收起來後沒多久又說要吃飯，重新熱飯後又只吃一兩口就不吃了，搞的我辛苦又生氣！」小孩這麼挑食到底哪裡出了錯？

▲三寶媽苦遇3個孩子都有不同的挑食問題，上網問是否有推薦營寶貝們喝的營養品。（圖／翻攝快樂寶寶～教養、育兒媽媽經）

▲不少網友分享提供自家解決辦法，像是換環境、吃營養品等方法。（圖／翻攝快樂寶寶～教養、育兒媽媽經）

文章一出，引發其他網媽、網爸的熱議紛紛群起分享自己小孩的誇張挑食行徑，還有網媽分享自己的小孩還會製造密室，讓食物藏在你意想不到的角落，活脫在家上演名偵探柯南；有媽媽說：「為了讓小孩吃飯，一邊餵飯一邊演蔬菜王子和肉公主的故事，十八般武藝都搬出來！」還有媽媽傻眼說：「每次吃飯要念五本繪本，搞得自己像說書人。」面對挑食的狀況，有許多媽媽不約而同地提供幾個解決方式，像是加入小朋友喜歡的食材做些搭配、佈置一下餐桌、轉換用餐環境、或是針對不喜歡吃的東西先讓他嘗試一點點等，有資深家長也依過來人的經驗鼓勵網友:「孩子愛玩不吃飯是天性，但現在放棄你就輸了。」既然不愛用吃的，那就用喝的阿，家裡常常使用到的秘密武器就是亞培小安素。」小兒科醫師曾育昇說：「若是挑食情況無法快速改善，可以考慮給其他營養補充品，快速將體內缺乏的營養補齊。」鼓勵家長不用太苛求的方式要求小孩進食，只要吃到各類營養就足夠了。



▲有不少網友跟著分享「姪女也開始挑食，現在也是在吃小安素。（圖／翻攝批踢踢）

▲媽媽分享小孩不愛吃飯老是被說瘦，想幫小孩補充營養怎麼選？（圖／翻攝快樂媽咪育兒經）

▲小兒科醫師曾育昇提醒孩子在口腔期沒有養成正確飲食習慣，可能造成營養不均衡。（圖／翻攝曾育昇醫師臉書）

小兒科醫師曾育昇分享，孩子在口腔期如果沒有養成正確飲食習慣，除了會造成營養不均衡外，也容易影響小孩的飲食習慣與餐桌注意力。小朋友挑食的原因常見小孩比較想玩、對某些食物不是這麼喜歡、曾有過不開心的進食經驗、先天疾病造成無力進食、長期被忽略心情不好而影響食慾、父母過度擔心等6種原因；家長要怎麼判斷家裡的小孩有偏挑食的情況呢？醫生以小孩吃白飯配海苔來舉例，在這樣的飲食下，很明顯他對於纖維素或是微量元素、維生素的攝取是不夠的，因為他沒有吃到蔬菜、水果、蛋白質，當有生長發育速度緩慢、偏挑食情形時，則需要額外補充營品。

▲挑食的小孩可能會有微量元素不足狀況而影響成長曲線。（圖／取自免費圖庫pixabay）

挑食的小孩可能會有微量元素不足狀況而影響成長曲線，小兒科醫師曾育昇說，曾有長期哺餵母乳的小孩、副食品又吃不好，抽血後發現鐵不足，可能影響生長發育，這類缺鐵的小孩近幾年有愈來愈多案例出現。還遇過一個小孩長期少吃蝦子、蛤蠣等帶殼海鮮，有挑食情形，抽血檢查發現體內缺鋅，當補充鋅之後，他的食慾增加，挑食情況改善了。

▲加入營養補充品的紅豆燕麥牛奶粥，味道較香甜讓小孩更有興趣。（圖／翻攝官網）



有些小孩只吃青花菜的梗不吃花、只單吃一種肉等狀況，曾育昇說：「有吃到蔬菜、肉類是可以接受。」可能其他菜或肉的口感對小孩來說不習慣很陌生，這種情形只要換一種料理方式即可，例如用其他小孩有興趣的營養食品，或是味道較香甜的營養補充品混和食物，像是一些馬鈴薯泥、紅豆燕麥牛奶粥，等食物先讓孩子喜歡吃東西，對餐食充滿期待，引導正確飲食習慣。小兒科醫師曾育昇說，臨床觀察小孩生長發育速度緩慢，或是抽血發現缺少維生素等情況都需要另外補充營養補充品，建議挑選臨床實證有幫助、1~10歲年齡專用，專門的營養補充品與一般成長奶粉不同，熱量較高營養價值較好，裡面各種微量營養素也較足夠，如果擔心營養不均衡，也可以適當加入營養素等補充品，讓孩子營養不足的部分補回來。

致力於營養補充品多年的品牌亞培，除了對於成人的營養具豐富專業知識，對於小孩的營養也是不惶多讓。亞培小安素經醫學實證，支持孩童健康成長與發育。專為1~10歲孩童設計，提供蛋白質、鐵、鈣、B群等31種必須營養素，新配方添加精胺酸、維生素K2，幫助骨骼正常發育。特別是精心研發的香甜口感，提供孩童喜歡的濃郁香醇香草口味，讓孩子開心飲用，補充均衡完整營養。

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