　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

小孩「拍嘴道」吃個飯媽媽搬十八般武藝！網友淚推秘密武器喊話：現在放棄就輸了！

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／翻攝網站）

▲許多新手媽咪都遇到小孩吃飯挑食、餵飯吃不好等問題。（圖／翻攝新手爸媽～家有寶貝兒

消費中心／綜合報導

「餵飯好崩潰！」許多新手媽咪都遇到餵兒吃飯超頭痛的問題，每次上餐桌就像一場魷魚遊戲，但往往陣亡的都是把拔馬麻。近日有網媽忍不住PO文求助「寶寶挑食、只吃三口怎麼辦？」、「大寶2歲餵飯時會給他看電視，常常愛吃不吃，又吃得很慢，大概一個小時只吃半碗飯，收起來後沒多久又說要吃飯，重新熱飯後又只吃一兩口就不吃了，搞的我辛苦又生氣！」小孩這麼挑食到底哪裡出了錯？

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／翻攝各大網站）

▲三寶媽苦遇3個孩子都有不同的挑食問題，上網問是否有推薦營寶貝們喝的營養品。（圖／翻攝快樂寶寶～教養、育兒媽媽經

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／翻攝各大網站）

▲不少網友分享提供自家解決辦法，像是換環境、吃營養品等方法。（圖／翻攝快樂寶寶～教養、育兒媽媽經

文章一出，引發其他網媽、網爸的熱議紛紛群起分享自己小孩的誇張挑食行徑，還有網媽分享自己的小孩還會製造密室，讓食物藏在你意想不到的角落，活脫在家上演名偵探柯南；有媽媽說：「為了讓小孩吃飯，一邊餵飯一邊演蔬菜王子和肉公主的故事，十八般武藝都搬出來！」還有媽媽傻眼說：「每次吃飯要念五本繪本，搞得自己像說書人。」面對挑食的狀況，有許多媽媽不約而同地提供幾個解決方式，像是加入小朋友喜歡的食材做些搭配、佈置一下餐桌、轉換用餐環境、或是針對不喜歡吃的東西先讓他嘗試一點點等，有資深家長也依過來人的經驗鼓勵網友:「孩子愛玩不吃飯是天性，但現在放棄你就輸了。」既然不愛用吃的，那就用喝的阿，家裡常常使用到的秘密武器就是亞培小安素。」小兒科醫師曾育昇說：「若是挑食情況無法快速改善，可以考慮給其他營養補充品，快速將體內缺乏的營養補齊。」鼓勵家長不用太苛求的方式要求小孩進食，只要吃到各類營養就足夠了。

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／翻攝各大網站）
▲有不少網友跟著分享「姪女也開始挑食，現在也是在吃小安素。（圖／翻攝批踢踢

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／翻攝快樂媽咪育兒經）

▲媽媽分享小孩不愛吃飯老是被說瘦，想幫小孩補充營養怎麼選？（圖／翻攝快樂媽咪育兒經

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／亞培小安素提供）

▲小兒科醫師曾育昇提醒孩子在口腔期沒有養成正確飲食習慣，可能造成營養不均衡。（圖／翻攝曾育昇醫師臉書）

小兒科醫師曾育昇分享，孩子在口腔期如果沒有養成正確飲食習慣，除了會造成營養不均衡外，也容易影響小孩的飲食習慣與餐桌注意力。小朋友挑食的原因常見小孩比較想玩、對某些食物不是這麼喜歡、曾有過不開心的進食經驗、先天疾病造成無力進食、長期被忽略心情不好而影響食慾、父母過度擔心等6種原因；家長要怎麼判斷家裡的小孩有偏挑食的情況呢？醫生以小孩吃白飯配海苔來舉例，在這樣的飲食下，很明顯他對於纖維素或是微量元素、維生素的攝取是不夠的，因為他沒有吃到蔬菜、水果、蛋白質，當有生長發育速度緩慢、偏挑食情形時，則需要額外補充營品。

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲挑食的小孩可能會有微量元素不足狀況而影響成長曲線。（圖／取自免費圖庫pixabay）

挑食的小孩可能會有微量元素不足狀況而影響成長曲線，小兒科醫師曾育昇說，曾有長期哺餵母乳的小孩、副食品又吃不好，抽血後發現鐵不足，可能影響生長發育，這類缺鐵的小孩近幾年有愈來愈多案例出現。還遇過一個小孩長期少吃蝦子、蛤蠣等帶殼海鮮，有挑食情形，抽血檢查發現體內缺鋅，當補充鋅之後，他的食慾增加，挑食情況改善了。

▲▼亞培小安素,營養品,挑食。（圖／亞培小安素提供）

▲加入營養補充品的紅豆燕麥牛奶粥，味道較香甜讓小孩更有興趣。（圖／翻攝官網）

有些小孩只吃青花菜的梗不吃花、只單吃一種肉等狀況，曾育昇說：「有吃到蔬菜、肉類是可以接受。」可能其他菜或肉的口感對小孩來說不習慣很陌生，這種情形只要換一種料理方式即可，例如用其他小孩有興趣的營養食品，或是味道較香甜的營養補充品混和食物，像是一些馬鈴薯泥、紅豆燕麥牛奶粥，等食物先讓孩子喜歡吃東西，對餐食充滿期待，引導正確飲食習慣。小兒科醫師曾育昇說，臨床觀察小孩生長發育速度緩慢，或是抽血發現缺少維生素等情況都需要另外補充營養補充品，建議挑選臨床實證有幫助、1~10歲年齡專用，專門的營養補充品與一般成長奶粉不同，熱量較高營養價值較好，裡面各種微量營養素也較足夠，如果擔心營養不均衡，也可以適當加入營養素等補充品，讓孩子營養不足的部分補回來。

致力於營養補充品多年的品牌亞培，除了對於成人的營養具豐富專業知識，對於小孩的營養也是不惶多讓。亞培小安素經醫學實證，支持孩童健康成長與發育。專為1~10歲孩童設計，提供蛋白質、鐵、鈣、B群等31種必須營養素，新配方添加精胺酸、維生素K2，幫助骨骼正常發育。特別是精心研發的香甜口感，提供孩童喜歡的濃郁香醇香草口味，讓孩子開心飲用，補充均衡完整營養。

了解更多 : https://reurl.cc/ZjYX0A

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
韓國讚嘆台灣防疫奇蹟！「本土+0」登三大報頭條
13歲少女房間傳嬌喘聲　爸爸推門「3人傻眼」
快訊／侯友宜宣布：新北這行業　明年加薪4000
李靚蕾影射「已婚人妻」徐若瑄告得成？　律師給解答
彈頭連環爆「找人講也沒用」　網瘋猜他說的「是這大咖」
嗆黑人像猴子！彈頭嗆「找誰講都沒用」　2重砲文消失了
獨／彈頭向黑人開砲爆「王朝903事件」！親曝發文內幕
超高中獎率！「一年份衛生棉」天天送　還可抽iPhone 13

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小孩為什麼不可挑食？蔡阿嘎討論文「大人有什麼資格責怪」網推爆

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代

行走瘦身器！四週腰圍縮三吋　演藝圈都靠它

小孩「拍嘴道」吃個飯媽媽搬十八般武藝！網友淚推秘密武器喊話：現在放棄就輸了！

球迷要搶收！賣場獨賣限量「NBA口罩」　人氣「8球隊」一次擁有

【廣編】啟動後疫新生活！Panasonic打造「New Normal」住宅

【廣編】第四屆安布思沛電競賽登場　廣邀各路好手同High

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5　加碼喝美式免費吃巧克力

立刻揪同事開喝了！超商即起連3天「美式、拿鐵買2送2」

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代

行走瘦身器！四週腰圍縮三吋　演藝圈都靠它

小孩「拍嘴道」吃個飯媽媽搬十八般武藝！網友淚推秘密武器喊話：現在放棄就輸了！

球迷要搶收！賣場獨賣限量「NBA口罩」　人氣「8球隊」一次擁有

【廣編】啟動後疫新生活！Panasonic打造「New Normal」住宅

【廣編】第四屆安布思沛電競賽登場　廣邀各路好手同High

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5　加碼喝美式免費吃巧克力

立刻揪同事開喝了！超商即起連3天「美式、拿鐵買2送2」

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

全聯開賣烤雞、聯名天母名店Pino推限定披薩！耶誕優惠一次看

中國西安封城　力成：員工點對點接送上下班、不受影響

投資人查詢更容易！證交所優化「財務重點專區」使用介面

高雄青年租屋補助放寬！最新方案出爐　3大族群每月最高3400元

人工受孕失敗離婚收場　法官判丈夫「滅種」無罪

金門監獄大門濺血　毒蟲嫌管理員太嚴「撂台北友人飛去教訓他」

好萊塢影帝自爆有性成癮！曾與學生上床　「以為兩情相悅沒問題」

投資台灣3大方案續辦到2024年　申請條件首增「淨零炭排」

漫威官網出現「另外兩位蜘蛛人」！網驚：官宣三代同堂？

600坪無印良品旗艦店明年1／26開幕　春池進駐提供DIY課程、回收服務

新北金山高中創校75年週年　牛排教父鄧有癸獲傑出校友

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商APP限時優惠一次看

限時5天！超商3大咖啡飲品買1送1爽喝

小心肝！快來檢測你的甘苦人生

全聯開賣烤雞、聯名天母名店推限定披薩

寒流逼近！好市多、家樂福暖暖包祭限購令

超商即起連3天「美式、拿鐵買2送2」

頂呱呱限時1天「5大塊炸雞下殺7折」

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5

墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻

Roots outlet改裝必逛重點一次看

超罪惡「17.6盎司大牛堡」限時2周吃

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

賣場獨賣限量「NBA口罩」！

更多熱門

相關新聞

7種「網友討厭食物」驚人優點曝　營養師：芋頭助減肥

7種「網友討厭食物」驚人優點曝　營養師：芋頭助減肥

「挑食」不僅在營養攝取上不均衡，也可能使身體機能出問題。像是香菜、茄子、蔥等等，在最不受網友喜愛的食物中都榜上有名，但其實，這些討人厭的蔬菜含有豐富營養素。營養師李其昀就在粉專分享了7種雖然一般人討厭，實際上卻擁有驚人優點的食物，包括頗具爭議的香菜，能幫助身體解毒，甚至連澱粉類芋頭，都有助減肥。

女友怕爆青椒爆共鳴　網反曝大魔王

女友怕爆青椒爆共鳴　網反曝大魔王

鼠吃零食留愛心　魷魚遊戲贏定了

鼠吃零食留愛心　魷魚遊戲贏定了

5款超夯「吃的美肌保養品」

5款超夯「吃的美肌保養品」

自動分類基吃飯　飼料從嘴角掉出

自動分類基吃飯　飼料從嘴角掉出

關鍵字：

亞培小安素營養品挑食

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面