開抓王力宏「人妻床友」！律師「柯南魂」點盲點：有3人選

▲徐若瑄日前在家招待朋友，左起：范瑋琪、黑人陳建州、徐若瑄、王力宏、陳子鴻。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

記者鄒鎮宇／綜合報導

李靚蕾的「毀滅式爆料文」中提及，歌手前夫王力宏有一名人妻砲友「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，事後又發文為陳建州夫妻澄清，導致砲火轉向徐若瑄。對此，律師林智群推測，床友的可能人選「有3人」。

李靚蕾日前爆料表示，王力宏寧願違反法規也要飛奔去找她家找她聚會，被外界發現疑似為在徐若瑄家聚會一事。事後，陳建州夫妻請求李靚蕾澄清，而李靚蕾也發文說「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，再讓各界用刪去法尋找王力宏的床友。

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林智群自稱「柯南魂上身」，他根據照片推測，照片中除了王力宏，還有陳建州、范瑋琪、徐若瑄及音樂製作人陳子鴻，除去陳建州夫妻，「其實剩下的不是兩個，是3個」，「那個拍照的人是誰？」

網友看完紛紛留言，「突破盲點」、「實在是太好笑了」、「摧毀另一個家庭的節奏」、「不是老公嗎？」「專業」，但也有人認為李靚蕾提到「她家」應該是指屋主，「這柯南有點遜」、「也可以腳架自拍呀」、「這類家庭都有幫傭呀～應該是幫傭拍的」。

徐若瑄6天內發出3次聲明，要求王力宏幫忙澄清無果，坦言連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，「我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等」，因此決定再次站出來，捍衛自己的名譽，「再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」。

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