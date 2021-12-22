嘉義3兄弟爭產爆「搶人大作戰」！　90歲老父親當街被架走

▲張家次子與老父親昨上午看完診才剛回到家，就碰上大哥、三弟上前搶人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義爆發張家3兄弟爭產反目案，次子控訴，高齡90歲的年邁父親昨(21日)看診返家後，突遭長子與么兒一家強行架上車帶走；次子見到老父無力反抗，一臉驚慌想上前阻止，不料卻遭大哥鎖喉，最後只能眼睜睜看著父親被帶走，急得掉下眼淚，哽咽地說，「爸爸有糖尿病、高血壓，腎的機能也不好，真的很擔心！」

據張家次子表示，老父名下原有3筆土地，家中3兄弟正好一人一塊，先前也已經完成分產，不料大哥與三地分別將土地以800萬元價格脫手賣出，現在又想來搶爸爸最後要留給他的這塊地；甚至大哥先前還疑似拿著父親的身分證申請監護宣告，令父親無法動用名下財產，就連現在他與爸爸同住的老房子哥哥、弟弟也想要搶。

▲一群人湧上將老父親搶走，就連助行器都掉落在一旁。（圖／記者翁伊森翻攝）

次子說，他與父親已經同住40多年，從小到大都一直住在一起，父親年老後也多是由他與太太一同照料；昨(21日)上午帶著爸爸看完醫生返家後，大哥與弟弟一家人突然駕車出現在家門口，強行將拄著助行器的爸爸帶上車，當時他見狀後急忙上前制止，不料卻遭到大哥鎖喉壓制，最後只能眼睜睜看著爸爸被帶走，事後撥打哥哥電話也都聯繫不上；一想到父親下落不明，次子一度難過哽咽，「爸爸有糖尿病、高血壓，腎的機能也不好，真的很擔心！」

目前次子已經向警方報案，同時申請緊急保護令，但遭到駁回；警方獲報後介入調查，初步了解，老父親目前身體狀況良好，全案正進一步深入偵辦中。只是，年邁的老父親還在世，直接目睹、捲入了3兄弟的爭產過程，就連自己都被直接架走，令他情何以堪。

▼次子提到老父親相當擔憂，忍不住哽咽。（圖／記者翁伊森翻攝）