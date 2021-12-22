徐若瑄3度發聲「沒介入李、王婚姻」　網見1點秒懂：這一局她贏了

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾細數王力宏的砲友之一，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，令不少人聯想到9月才與王力宏聚會的徐若瑄，昨日李靚蕾發文替好友陳建州（黑人）、范瑋琪說話，被指就是在暗槓徐若瑄，稍早，徐若瑄發聲，駁斥介入王、李婚姻，引起網友討論，「感覺是咬定李手上沒有證據」。

▲徐若瑄3度發聲明。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

徐若瑄稍早發文，連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，「我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等」，因此決定再次站出來，捍衛自己的名譽，「再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」。

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消息傳到PTT上，馬上吸引網友們討論，有網友猜測，「感覺是咬定李手上沒有證據」、「我覺得李手上確實沒有證據」、「看樣子李手上是沒證據」、「我賭蕾神沒有證據」、「很明顯李應該沒有徐的證據」、「感覺蕾只有猜忌，沒有證據」、「這局目前是V佔上風」。

不少網友支持徐若瑄提告，「支持提告，還VVN清白」、「直接提告，讓司法還清白比較快啦」，不過，更多人是抱著看戲的心態，希望可以看到更多的爆料，「坐看正義之錘」、「要開新副本了嗎？」「坐等爆米花」、「期待蕾神之鎚」、「我要看到血流成河」。

▼網友認為，徐若瑄此舉是咬定李靚蕾沒有證據。（圖／翻攝自PTT）