歐盟承認台灣數位疫苗證明「包含高端」　減免隔離仍依各國規定

記者嚴云岑／台北報導

歐盟昨天宣布承認台灣的「數位疫苗證明」，也代表台灣正式加入歐盟「數位新冠證明系統」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，數位疫苗証明除了WHO認證的AZ、BNT、莫德納外，也包含高端疫苗，但是民眾接種後是否能夠減免隔離天數，還是要依各國規定。指揮中心目前也在準備數位證明詳細資料，下週會再跟國人報告。

新冠肺炎肆虐全球兩年，各國持續積極施打疫苗，而歐盟也建立數位新冠證明世界性標準，目前已有55國加入，包括27個歐盟會員國、28個非歐盟會員國加入，為目前國際最主流運作數位新冠證明系統，歐盟共已核發逾6億張EU DCC，昨也宣佈承認台灣核發的 「COVID-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID證明」具同等效力。

針對歐盟承認台灣疫苗接種證明，陳時中今上午在立法院受訪時回應，歐盟是相當重要的據點，因為國家也多，裡面不只涵蓋歐盟，還有其他國家在，現在也還跟很多國家在洽談中。

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但陳時中也直言，歐盟承認的是疫苗接種證明的有效性，在疫苗廠牌認證方面，各國採用標準各有不同，疫苗廠牌並不是在證明裡，歐盟承認的證明只是證明接種疫苗不是假的。

指揮中心昨日也表示，申請加入歐盟數位新冠證明系統，需經過嚴謹的測試程序，過程中需相互驗證所有已加入歐盟之國家的QR code，並進行憑證交換，亞洲地區目前僅新加坡及我國成功加入，期盼民眾在跨境移動時，解決紙本證明需要空間儲存、紙本文件不易保存及人工查驗耗時等缺點。

數位證明將優先提供做為民眾出國使用，至於國內是否開放使用，待疫情指揮中心另行發布。