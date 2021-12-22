他全身453個穿孔破紀錄！生殖器掛278金屬環　「女伴高潮連連」

▲巴赫茲（Rolf Buchholz）是全世界穿洞數最多的紀錄保持人。（圖／翻攝自IG／robuchholz）



記者張方瑀／綜合報導

許多人都喜歡在耳朵上打好幾個耳洞，但來自德國的巴赫茲卻是全世界「洞數」最多的紀錄保持人，他全身上下共有453個穿洞，其中光在陰莖上就有278個，看似讓男人都會痛到夾緊的屌環，卻讓巴赫茲直呼，「我的性生活非常美滿，女伴們高潮連連，使用過都非常滿意。」

根據《太陽報》報導，現年61歲的巴赫茲（Rolf Buchholz）是全世界穿洞數最多的紀錄保持人，全身上下共有453個穿洞，而且身上也佈滿了各種紋身，就連眼球都不放過，甚至在頭部植入了角質，讓他看起來就像頭上長角一樣。

▲巴赫茲身上也佈滿了各種紋身，就連眼球都不放過，甚至在頭部植入了角質。（圖／翻攝自IG／robuchholz）



巴赫茲光是陰莖上就有穿有278個環，當外界懷疑他的性生活是否正常時，他也直接表示，「因為這些環，讓我的性生活非常美滿，女伴們高潮連連，使用過的都非常滿意！」而被問到這些穿環對他的生活會不會造成什麼樣的影響，巴赫茲表示，「這些環已經穿很久了，如果真的有問題，我就會拆掉。」

說到生活上的不便，可能就是出入機場海關時，因為全身上下都是金屬環，所以都會被海關攔下，甚至被杜拜拒絕入境，理由是他就像在練習黑魔法的惡魔。巴赫茲說，他全身90％都是紋身、眉毛上有37個環、嘴唇周圍有94個，「身體改造只改變了我的外表，但沒有改變我，我還是原來的我。」

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