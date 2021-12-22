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松菸聖誕5大亮點！20場戶外演出、美食市集　免跑嘉義也能買林聰明

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

記者林育綾／台北報導

為迎接週末聖誕節，松山文創園區特別推出結合表演藝術、美食市集的「松菸水水聚場節」和「松菸水水食坊」；另加上文創品牌主題展，超過15個餐飲品牌帶來甜點、咖啡、文創美食。即日起至明年1月16日每週五六日，有20多場戶外演出，其中「嘉義風土主題展—不只是雞肉飯」讓民眾免跑一趟嘉義，就能買到林聰明沙鍋魚頭周邊商品。

1、超過20場戶外展演

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▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲三大戶外空間讓表演藝術團隊盡情發揮，包括舞蹈、即興表演、兒童劇、音樂和特技馬戲表演等。（圖／松山文創園區）

「松菸水水聚場節」由松山文創園區與水水文創共同策畫，從古蹟場域結合戶外生態空間，讓表演藝術以不同的方式呈現，包括生態池旁「湖畔聚場」、巴洛克花園裡的「花園聚場」以及辦公廳舍門口前的「森林聚場」，三大戶外空間讓表演藝術團隊盡情發揮，包括舞蹈、即興表演、兒童劇、音樂和特技馬戲表演等，獨特的場域特性，再加上松菸自然天成的生態氛圍環境，讓民眾可以在生活中「遇」到表演藝術。

共有16場免費及10場售票表演，本周末(12/25)聖誕節登場的是街頭藝人演出，以自彈自唱的方式，帶來多首抒情和流行歌曲，陪民眾度過聖誕午後。12/31跨年夜還有「微笑角即興劇團」演出，藉由演員現場問問題，從觀眾提供的答案中隨機挑選、成為演出的靈感，超級瘋狂荒謬的即興劇演出，充滿爆笑創意。

此外還有結合肢體、聲音和視覺演出的「光瑓聚場」，跨領域藝術工作者隋汴、國內知名鋼琴演奏作曲家黃裕翔攜手合作，表演設定在遙遠而未知的星球上，每次舞動都是內在靈性的對話，每個吟唱都是真誠情感的飛揚，獨特的表演方式令人期待。

2、美食市集

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲椰林大道上還有「松菸水水食坊」，集結充滿特色的文創美食，如來自台南的「犬首燒」法鬥造型的雞蛋糕。（圖／松山文創園區）

即日起至明年1月16日每週五六日，在椰林大道上還有「松菸水水食坊」，集結充滿特色的文創美食，像是有外面少見的西伯利亞點心「俄國薑餅」、澳洲手作甜點「萊明頓糕」，以及來自台南的「犬首燒」法鬥造型的雞蛋糕、美式餐車行動酒吧「Relay 驛站」，還有源自西門町已有50年歷史的「春秋大滷」等，各式各樣的文創美食一次滿足。

3.免跑嘉義也能買到林聰明

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲「嘉義風土主題展—不只是雞肉飯」，集結10個嘉義在地品牌。（圖／松山文創園區）

除了戶外市集，園區裡的松菸小賣所及風格店家也推出主題特展，松菸小賣所與嘉義女流會社合作，即日起推出「嘉義風土主題展—不只是雞肉飯」，集結10個嘉義在地品牌，像是傳承三代、已經一甲子的庶民美食林聰明沙鍋魚頭，周邊商品沙茶聰明醬、拌麵及啤酒，在松菸也買得到，先前還有民眾一次買了10盒拌麵。

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲林聰明沙鍋魚頭周邊商品。（圖／松山文創園區）

另有去年榮登「全台最厲害鵝肉飯」的湯城鵝行周邊商品，以及知名伴手禮余順豐花生和在地的陶藝竹編工藝等。希望透過此次展覽，推廣「文創設計」及「創新飲食」品牌，呈現嘉義豐富多元的物產及文化特色，不用出遠門就可以享受嘉義好物。

4.攜手台南百年布莊推主題展：藍白拖、烏魚子創新布料印花

以扶植新銳設計師、發掘台灣優質文創為主的松菸風格店家，至今已成立4年，其中進駐店家「紙可拍」，主打用「紙」做的數位相機，今年獲得時代雜誌全球百大創意發明獎，鼓舞許多受到疫情影響的台灣文創品牌。

▲▼進駐松菸風格店家的「紙可拍」，主打用「紙」做的數位相機，獲得時代雜誌全球百大創意發明獎。（圖／松山文創園區）

▲進駐松菸風格店家的「紙可拍」，主打用「紙」做的數位相機，獲得時代雜誌全球百大創意發明獎。（圖／松山文創園區）

即日起松菸風格店家則與台南百年布莊合作「錦源興-花樣年華・美好復刻」主題展，快閃店號稱比台南本店還要大1倍的旗艦，現場除了展示舊照片及50年代的老名片，訴說布莊歷史與家族故事外，還有懸吊超大的印花布卡，都是源自台南百年布莊的經典創作。

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲藍白拖、烏魚子、麵線、珍珠奶茶等代表台灣的意象，設計成印花布料，製作成提袋。（圖／松山文創園區）

像是將藍白拖、烏魚子、麵線、珍珠奶茶等代表台灣的意象，設計成印花布料，製作成提袋、文具與生活用品等，百年布莊品牌再創新，也呼應松菸古蹟蛻變新生的場域精神。

5.「疫起前『鏡』，看見世界」展覽

 此外，松山文創園區與財團法人國際合作發展基金會（國合會）共同策展的「疫起前『鏡』，看見世界」，即日起在藝異空間開放免費參觀至12/26。展覽以第一線援外工作者的視角，來自16個國合會駐外技術團，展出76幀在執行對外援助計畫同時，協助夥伴國抗疫之成果紀實。

▲▼松山文創園區推出戶外展演、美食市集、文創美食等。（圖／松山文創園區）

▲「疫起前『鏡』，看見世界」即日起在藝異空間開放免費參觀至12/26。（圖／松山文創園區）

像是太平洋地區的友邦，受地理因素影響，民生物資仰賴進口，疫情發生後遭遇停航及封鎖等措施，糧食不足問題更加凸顯，國合會透過技術團訓練當地民眾栽培技術，讓食農教育向下紮根，也確保糧食安全；還有透過資通訊息的力量，疫情期間協助加勒比海地區當地學子利用線上學習，達成停課不停學的目標。每一幅都代表一個故事，也凸顯臺灣的援外工作，始終不畏疫情，勇往直前，協助友邦國家化危機為轉機。

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