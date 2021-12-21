兒童新樂園開跑「台味聖誕節」！8座巨大胡桃鉗燈柱　城隍廟3神同歡

▲「聖誕台灣味」將在兒童新樂園舉行，8座充滿台灣味的巨⼤胡桃鉗燈柱也矗立現場。（圖／聖誕台灣味／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

聖誕節也可以很台味！「聖誕台灣味」繼去年以公益性質推出後，今年重返兒童新樂園，以「花漾胡桃鉗」為主題，舉行⼀系列展演與體驗。其中⼤稻埕霞海城隍廟特別請出城隍老爺、城隍夫⼈、⽉下老⼈，一起入園同歡；另台灣芭蕾舞團特別搭配台灣⺠謠六⽉茉莉，在入園廣場跳舞，迎請三位神尊進入帳篷。

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▲⼤稻埕霞海城隍廟特別請出城隍老爺、城隍夫⼈、⽉下老⼈，一起入園同歡。



「聖誕台灣味」即日起在兒童新樂園舉行「燈燈好⾓⾊」靜態燈展，12⽉25、26⽇舉行「花漾胡桃鉗」聖誕派對。其中霞海城隍廟的城隍老爺、城隍夫⼈、⽉下老⼈神尊，也將出席活動，擔任闖關活動關主；而8座充滿台灣味的巨⼤胡桃鉗燈柱也矗立現場，列隊歡迎神明入園。

▲台灣芭蕾舞團將在此次「花漾胡桃鉗」派對演出。（圖／聖誕台灣味）

12⽉25⽇開幕儀式中，城隍老爺和夫⼈將在樹蛙舞台，歡迎聖誕老⼈出場，⼀起同台派對，而台灣芭蕾舞團連續2天也將在樹蛙舞台表演，融合台灣元素，舞動不⼀樣的《胡桃鉗》。

▲台灣芭蕾舞團連續2天也將在樹蛙舞台表演，融合台灣元素，舞動不⼀樣的《胡桃鉗》。

特別的是，薑餅屋在台灣變成「聖誕米香屋」！⼀塊塊米香磚，來⾃「楓樹窩⽯虎米」，為保護⽯虎棲地，和農夫達成無毒無農藥的友善農作協議；而⻑年經營「蘭智烘焙坊」的蘭智社會福利基⾦會將邀請烘焙師傅，點綴做出⼀棟棟米香屋，慶祝聖誕更傳遞友善環境的理念。

▲「聖誕台灣味」即日起在兒童新樂園舉行「燈燈好⾓⾊」靜態燈展。

「聖誕台灣味」即日起在兒童新樂園舉行「燈燈好⾓⾊」靜態燈展，12⽉25、26⽇舉行「花漾胡桃鉗」聖誕派對，入園後所有闖關體驗和展覽表演皆可免費參加與欣賞，完成闖關體驗就能抽取聖誕獎勵，還能獲得「胡桃鉗⼩隊⻑」榮譽證書。

▲「聖誕台灣味」將在12/25-26於兒童新樂園舉行「花漾胡桃鉗」派對。（圖／聖誕台灣味／林明輝繪製）