討太多包養費被大老闆分手！酒店妹砸雞蛋大鬧「挨告後輕生亡」

▲黃男包養劉姓酒店小姐，分手後提告。（示意圖，非本案當事人、非當事酒店／記者邱中岳攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

劉姓酒店小姐原本被某生醫公司黃姓老闆包養，未料，對方有意疏遠，不願回到自己身邊，讓她分手費也討不成，便跑到黃男公司大鬧，還亂丟雞蛋、酒瓶。事後，黃男對劉女提告毀損、恐嚇及詐欺罪。調查期間，檢方二度傳喚劉女到庭，結果第二次傳喚劉女時，卻得知劉女已輕生。台北地檢署偵結，因劉女死亡，處分不起訴。

據了解，劉女於台北市中山區的酒店上班，因而認識黃男，被對方包養，但卻覺得包養費不夠，時常開口向黃男要錢，見對方有意分手，還索討高額分手費，結果黃男認為金額過高，當場拒絕。

今年8月，劉女到黃男公司大鬧，還亂丟雞蛋、酒瓶，黃男見狀立即報警，並且提出毀損、恐嚇罪告訴，另外針對劉女交往期間要錢的行為，加告對方詐欺罪。

其中，毀損、恐嚇罪部分，劉女到案時否認犯行。不料，今年10月，檢方針對詐欺部分，再次傳喚劉女時，劉女卻已輕生。

對此，台北地檢署偵結，因劉女死亡，毀損、恐嚇罪部分，處分不起訴；至於詐欺部分，檢方仍在偵辦中，惟根據規定，被告死亡只能處分不起訴。

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