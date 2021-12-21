哪裡有需要就去　台中大肚保安玄濟宮偏鄉送愛心物資20年

▲台中大肚保安玄濟宮每年冬天都會舉辦偏鄉送愛心物資活動，已經持續20年了。（圖／保安玄濟宮提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區保安玄濟宮信徒們每年冬天都選擇一、二個弱勢團體或是偏鄉部落，集資送日常生活用品，他們認為台灣某個角落還是有需要幫助的民眾，從南到北，從山上到海邊，哪裡有需要就去哪裡，而且一定帶著小朋友去，讓孩子們從小就培養人飢己飢，行善助人的善念，今年遠赴台東縣成功鄉都歷部落贈送愛心物資，送暖活動已邁入20年，他們會再繼續送暖20年。

保安玄濟宮宮主柯曉妘說，20年前只是和先生及幾個朋友集資送些生活必需品到偏鄉部落，單純的想要協助弱勢朋友，後來主動加入的人愈來愈多，地點也愈來愈偏僻，從北到南，從海邊到山上，都有他們的足跡。

總監事陳國珍、公關黃詠瑂表示，他們接獲申請後，會先前往了解實際的需要，再視情況捐助合適的物資，今年去了私立南投育幼院和台東縣成功鄉都歷部落，共捐出白米1450斤、全新衣物、蒸煮麵400箱、罐頭食品50箱、雙口紅外線瓦斯爐十台、全新兒童故事書、保久乳30箱、兒童牛奶麥片5箱等13項。

柯曉妘說，每年的送暖活動，都會要求成員也要帶著小朋友，讓孩子們從小就有助人行善的觀念，內化為習慣，幫助需要幫助的人，讓社會更和諧，充滿正向循環。