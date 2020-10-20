孤老全照顧！台中保安玄濟行善團慶重陽...分享400碗澎湃海鮮粥

▲▼台中保安玄濟行善團負責人柯曉妘（下）等人，去年到南投育幼院進行折紙和布袋戲教學等活動，並捐贈物資。（圖／柯曉妘提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市保安玄濟行善團17年來一直默默捐贈全台各地欠缺資源的育幼院，今年除了照顧孤兒之外，還多了弱勢家庭及65歲以上的長輩，團長柯曉妘表示，台中市人口老化快速，6年內已增加10萬名老人，照顧工作刻不容緩，因此24日當天免費提供400碗超澎湃的海鮮粥，讓長輩們溫暖過冬，也呼籲社會一起加入。

保安玄濟行善團、同時也是保安玄濟宮負責人柯曉妘說，17年前因緣際會下接觸育幼院，覺得部份育幼院的資源其實明顯不足，為了給孤兒有足夠的物資，導引正確的人生觀念，開始四處募資送到全台各角落的育幼院，捐助內容包括白米、罐頭、麵條、尿布等。

柯以去年去南投育幼院幫院童舉辦聖誕節晚會為例，除了準備豐富的食物之外，還有布袋戲和折紙教學以及魔術表演，師生們都玩得很開心，更令人欣慰的是，有些院童畢業後還常和行善團連絡，彼此聊聊近況和未來規劃，院童們都說，以後有機會也要多做公益行善，回饋社會。

柯說，有感於台灣老年化越來越多，因此今年除了將募得物資送到高雄的六龜育幼院之外，重陽節也將針對弱勢家庭、低收入戶及65歲以上長輩，每人一碗豐富的熱騰騰海鮮粥，讓長輩們能感受社會的溫暖，時間是24日下午5點起，地點在西屯區國際街60-2號，送完為止。

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