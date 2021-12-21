1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要

▲王靚蕾重鎚揭不堪內幕。（圖／記者張一中攝、資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

王力宏和李靚蕾婚變風波延燒3天，隨著男方認錯道歉，並宣布暫退演藝圈，才終於落幕。律師林智群從「蕾宏之戰」中，看到了一些值得借鏡、學習之處；而網友們也心有戚戚焉，直言「高見，學習了。」

林智群在臉書開門見山提到，「最近3天的事情，告訴我們幾件事：首先就是懂中文、文筆流暢很重要！李靚蕾用3篇文章不到1萬字，61小時內取得4億元豪宅，1個字賺4萬元，一字萬金，一堆人英文流利，有辦法賺那麼大嗎？」

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他接著讚嘆，人家除了勝訴之外，還包含執行完畢，「我們律師打官司也沒這麼高效率！中文學得好，翻臉沒煩惱！」另外，在雙方協議過程中，律師有時候會要求你退一點，林智群解釋，「你會覺得自己為什麼要退讓那麼多？那我請律師幹嘛？但不退讓的結果，也許是你沒辦法承受的。」

▲王力宏暫退演藝圈。（圖／牽猴子提供）

再來就是「見好就收」，他指出，「現在風向完全站在李這邊，一般人就通常會飄飄然，覺得自己可以再要更多，但李等到王的道歉+房子後就收手了，這樣收尾很漂亮，有一句話是窮寇莫追，人家都道歉割地了，你繼續逼他，把他逼死了，讓他活不下去，他心一橫擺爛到底，房子賣掉，你能拿他怎麼辦？那個房子還是公司名下，女生拿到判決，也執行不到那個房子的。」

最後，林智群也直言，「這幾天大家都挺李，是因為這個事情正熱，時間一久，大家就會開始覺得煩，覺得你們到底要鬧多久？觀眾都是吃瓜的人，他們圍在你旁邊，頂多幾天，接下來他們要去其他地方吃瓜了，所以呢見好就收，是必要的！」