　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要

▲王力宏,李靚蕾。（圖／記者張一中攝、資料照）

▲王靚蕾重鎚揭不堪內幕。（圖／記者張一中攝、資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

王力宏和李靚蕾婚變風波延燒3天，隨著男方認錯道歉，並宣布暫退演藝圈，才終於落幕。律師林智群從「蕾宏之戰」中，看到了一些值得借鏡、學習之處；而網友們也心有戚戚焉，直言「高見，學習了。」

林智群在臉書開門見山提到，「最近3天的事情，告訴我們幾件事：首先就是懂中文、文筆流暢很重要！李靚蕾用3篇文章不到1萬字，61小時內取得4億元豪宅，1個字賺4萬元，一字萬金，一堆人英文流利，有辦法賺那麼大嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著讚嘆，人家除了勝訴之外，還包含執行完畢，「我們律師打官司也沒這麼高效率！中文學得好，翻臉沒煩惱！」另外，在雙方協議過程中，律師有時候會要求你退一點，林智群解釋，「你會覺得自己為什麼要退讓那麼多？那我請律師幹嘛？但不退讓的結果，也許是你沒辦法承受的。」

▲▼王力宏。（圖／牽猴子提供）

▲王力宏暫退演藝圈。（圖／牽猴子提供）

再來就是「見好就收」，他指出，「現在風向完全站在李這邊，一般人就通常會飄飄然，覺得自己可以再要更多，但李等到王的道歉+房子後就收手了，這樣收尾很漂亮，有一句話是窮寇莫追，人家都道歉割地了，你繼續逼他，把他逼死了，讓他活不下去，他心一橫擺爛到底，房子賣掉，你能拿他怎麼辦？那個房子還是公司名下，女生拿到判決，也執行不到那個房子的。」

最後，林智群也直言，「這幾天大家都挺李，是因為這個事情正熱，時間一久，大家就會開始覺得煩，覺得你們到底要鬧多久？觀眾都是吃瓜的人，他們圍在你旁邊，頂多幾天，接下來他們要去其他地方吃瓜了，所以呢見好就收，是必要的！」

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
快訊／富邦公告60人！胡金龍遭釋出　陳凱倫任意引退
快訊／阿里山公路重大車禍！　全線封閉
快訊／《雙重人生》李荷妮認愛1月「宣布結婚了」！
「王力宏召妓」5年前早爆過！　第一狗仔揭夜會嫩模片
1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要
統一獅4人被釋出！　新人王投手也戰力外
獨／被王力宏抄襲！又被問「徐若瑄該發什麼」　她4字給答案
「一年份衛生棉」大放送！　點擊加碼抽iPhone 13
LIVE／獨！王力宏道歉文抄她的？　當事人現「聲」因為這巧合

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

LINE免費貼圖來了！　限時7款快下載

王力宏爆了！他揭身邊嫖妓、外遇真實比　這項體感值有6～7成

抽中千萬宅！屏東女到台中訪友兼購物...接盧秀燕電話驚呆

LINE Pay Money確定更名「一卡通MONEY」！用戶服務、權益不變　

1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要

高雄宣布老人到合約診所打疫苗送500元禮券　只限今明兩天　

背後阿嬤喊「幫加購3條牙膏」　他結帳完：要多收錢才對？網戰翻

19歲少女控61歲國家文藝獎得主性侵！另名受害者跳出還原噁心真相

全球第一！台6學生奪國際國中科學奧林匹亞6金

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

LINE免費貼圖來了！　限時7款快下載

王力宏爆了！他揭身邊嫖妓、外遇真實比　這項體感值有6～7成

抽中千萬宅！屏東女到台中訪友兼購物...接盧秀燕電話驚呆

LINE Pay Money確定更名「一卡通MONEY」！用戶服務、權益不變　

1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要

高雄宣布老人到合約診所打疫苗送500元禮券　只限今明兩天　

背後阿嬤喊「幫加購3條牙膏」　他結帳完：要多收錢才對？網戰翻

19歲少女控61歲國家文藝獎得主性侵！另名受害者跳出還原噁心真相

全球第一！台6學生奪國際國中科學奧林匹亞6金

東電正式提出「福島核廢水」排放申請　估2023年春季排入海洋

TOYOTA GR86買不到你還有速霸陸BRZ　最快明年第一季正式交車

小玉「變臉謎片」事件發酵　高檢成立「查緝資通犯罪督導中心」

「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

「反萊豬」公投遭否決　外交部：台灣人民希望走向世界

LINE 聖誕特效登場　三組關鍵字讓熊大、兔兔陪過節

富邦公告60人！胡金龍戰力外　陳凱倫任意引退

納達爾646萬新歡上手　RICHARD MILLE首創蝶形自動盤防過度上鍊

央視記者把中國比喻為「蕾神」　批美國是王力宏「搞煤氣燈操控」

綠營急修法推竹竹合併升格　林為洲批「丟臉」要柯建銘撤案

生活熱門新聞

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

「某防疫旅館」檢疫人員全副武裝！北市府

F奶女星自稱「唇觸」王力宏被封殺　蕾神終還清白

重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階

輸「見宏就休」有折扣！　3組foodpanda優惠碼曝光

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

俄國女模來台追夢被嫌　去中國卻碰到更可怕情況

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」

「2022過年這一天」消失了　真相長知識

冬至全台雨最大　聖誕節急凍！寒流恐襲最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

「宏宏」怒了！　入獄被監友潑糞

「宏宏」怒了！　入獄被監友潑糞

王力宏事件鬧得沸沸揚揚，八點檔也不放過這個惡搞機會，近來《天之驕女》大魔王陳霆和潘逸安、李睿紳、楚翔入監服刑，李睿紳、楚翔為了復仇，常常暴打陳霆和潘逸安，而潘逸安劇中叫「彭立宏」，讓不少網友笑說，蕾神在哪裡，應該也要新增角色。

周杰倫「4限動」疑洩弦外之音

周杰倫「4限動」疑洩弦外之音

他反串喻吾疆「幾千萬的公寓」網笑吐槽

他反串喻吾疆「幾千萬的公寓」網笑吐槽

李靚蕾收鎚休戰「沒被支持聲沖壞腦袋」　女讚嘆高招

李靚蕾收鎚休戰「沒被支持聲沖壞腦袋」　女讚嘆高招

《甄嬛傳》田朴珺爆嗆李靚蕾「多點善良吧」

《甄嬛傳》田朴珺爆嗆李靚蕾「多點善良吧」

關鍵字：

王力宏李靚蕾蕾神林智群婚變中文律師

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

王力宏「請假不成求媽出面」！

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面