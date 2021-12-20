蘇貞昌視察桃機防疫　談大新竹合併升格：有力整合半導體產業

▲蘇貞昌視察桃機防疫，談大新竹合併升格。（圖／政院提供）



記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌20日抵桃園國際機場視察防疫作業，針對媒體問到有關大新竹合併升格，有立委表示，應該把大基隆跟雲嘉嘉等縣市一起討論表示，竹竹的合併符合大多數民眾的意識，也是能讓半導體產業最大的聚落更有力整合，行政院會就相關的配套，更努力做到更完全、更完整。

蘇貞昌院長說，臺灣的半導體產業領先世界，占有非常重要的地位，我們要藉這個機會給臺灣的半導體產業更大的競爭力，竹竹的合併不但符合竹竹大多數民眾的意識，同時也是更能讓半導體產業最大的聚落更有力整合，這一點蔡總統已經有明確的指示，行政院會就相關的配套，更努力做到更完全、更完整。

對於今天改變行程來視察機場防疫，蘇貞昌說，是因為春節就要到了，會有愈來愈多的返台旅客，第一波高潮，從今天就會有很多旅客進來，而政府及機場相關單位已經做好各項因應的準備。

因此，今天特別來給夜以繼日、不眠不休，在第一線為防疫工作，做各方面盡心盡力的同仁加油打氣，也藉這個機會呼籲國人同胞，在春節大家多很多機會相聚，一定要特別注意指揮中心的防疫規範要求。只有大家徹底地做到，才能保護自己、保護家人、保護國家社會，請大家一方面在春節最溫馨的時刻也不要忘記，防疫時時刻刻都要做好。