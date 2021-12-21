生日「老公送Apple Watch」內藏大驚喜！她感動哭　網喊：低調點

▲先生送了Apple Watch，還阿莎力「附卡」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／周亭瑋報導

最近王力宏婚變風波，挑起不少夫妻的敏感神經，不過就有人妻表示，今年生日老公送她一支Apple Watch，裡面更藏有超大驚喜，讓她感動不已；而許多女網友看完立刻標記另一半，直呼「老公我也想用看看。」

女網友在「爆廢公社公開版」提到，「今年生日老公送了Apple Watch當禮物，知道我是3C白癡，所以都設定好了，他說付款很方便，只要按兩下就可以刷卡，結果我發現，裡面竟然已有一張VISA卡了。」

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她見狀緊張問對方，「這張卡是誰的？」沒想到，老公霸氣回應，「這張是辦給妳的副卡，以後妳就刷這張！」這番話讓她瞬間鼻酸，表示不是每個丈夫都會出軌，「我老公就讓我很感動阿，祝福天下人妻都有一個好老公。」

對此，網友們紛紛回應，「別人的老公，總是不會讓人失望」、「來這就是維持婚姻的秘訣，男人真的該花的不能省(筆記」、「這是一個不能讓老婆看到的系列」、「我老公也有辦一張副卡給我」、「額度是重點呀」、「副卡而已，我兩張正卡都在太座那邊，她想怎麼刷就怎麼刷」。

同時，不少太座標記丈夫，笑說「給你做榜樣」、「你就差卡片而已了」、「你也送我手錶啊，怎麼沒有卡」、「老公看到了嗎？我會自己買好再綁定你的銀行卡，多方便」。