李靚蕾收鎚休戰「沒被支持聲沖壞腦袋」　女讚嘆高招：都想娶她了

▲女網友大讚，蕾神很聰明冷靜。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

記者周亭瑋／綜合報導

「蕾宏之戰」延燒多日，在蕾神重鎚之下，揭開許多不堪內幕，直到王力宏終於肯低頭認錯，激烈砲火戛然而止，原本喊告的李靚蕾也立刻休戰。就有女網友大讚高招，直言「這種聰明冷靜和EQ，我是女生都想娶回來了！」

對於李靚蕾終止交戰之舉，女網友在PTT說道，「這叫窮寇莫追。她很清楚自己要的東西，不會感情用事非要把人搞死，繼續追下去會怎樣？王力宏被她爆破到窮途末路會怎樣？決定擺爛，決定什麼都不給她，甚至憑著自己的財力和背景找她麻煩，那才麻煩了好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她直言，讓王力宏答應合理的離婚條件，一直都是李靚蕾的目的，「她沒有被支持的聲浪沖壞腦袋、得意忘形，明明滿腹怨氣，卻記得不要把人逼死，這種聰明冷靜和EQ，我是女生都想娶回來了。阿宏你真的完全不知道自己錯過什麼了嗎？」

▲蕾宏之戰狂燒三天，男方終於低頭道歉。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

針對不少酸民嘲諷，李還不是要房子、司機、保母，原po認為女生要求非常正常，甚至認為拿得不夠，同時也不禁反問「單親養小孩還三個不是什麼容易的事，就算有司機有保母，他們並不會像真正的好父母一樣，看顧小孩、視小孩個性規劃未來，他們會去開家長會嗎？會主動了解小孩交友狀況，判斷誰是壞朋友嗎？看小孩遇到人際關係問題，會坐下來討論嗎？」

最後，女網友中肯表示，「難道要讓王力宏爽爽生了小孩，離婚讓前妻帶走小孩，小孩剩下的人生就沒責任喔？而且房子也不是要好幾棟，李小姐是要小孩在家裡睡覺時躺著的那棟，已經夠客氣了，要不然本來王力宏打算用借的欸！你頭頂的房子要看屋主臉色才能住著，屋主還是曾經出爾反爾、虐待你的人，會答應才有毛病吧！」

對此，鄉民們紛紛回應，「這篇正確，自古以來打仗都是由戰略目的」、「她就要王道歉，既然道歉了當然見好就收，難不成要魚死網破？真的搞到一堆人身敗名裂，對李不見得比較好，沒談判過的人不懂眉角啦」、「推推推~這篇正解」。

►蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」 無限感慨：很悲涼

►王力宏「恐怖陰招」曝光！操控親友霸凌 網嘔：惡劣到骨子裡

►時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」 2關鍵揭他和王力宏差異