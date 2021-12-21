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社會 社會焦點 保障人權

「台灣賭神」曝光！真實身分竟是吉他老師　11億賭資卡澳門

有台灣賭神之稱的小古（右）宣稱，團隊有超過新台幣11億元卡在太陽城。（讀者提供）

▲有台灣賭神之稱的小古（右）宣稱，團隊有超過新台幣11億元卡在太陽城。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華，上月底被澳門警方逮捕，消息曝光後，太陽城股價暴跌，資金也遭凍結，許多會員領不回寄存在太陽城帳戶的資金，哀鴻遍野，就連不少台灣賭客也受害。有「台灣賭神」之稱的小古告訴本刊，他與團隊成員有超過3億元港幣（約台幣11億元）卡在太陽城，目前已透過臉書成立自救會，希望結合其他受害人，跨海提告討錢。

為何會有這麼大筆資金存在太陽城？小古告訴本刊，像他這種經常征戰全球各大賭場的職業賭客，若攜帶現金出入海關，會被課重稅，為了節稅，2016年他在賭場仲介（中介人）推薦下，選擇在太陽城的中央帳房開設帳戶。

太陽城集團創辦人周焯華上個月底遭澳門警方拘捕，震撼兩岸三地。（翻攝太陽城集團臉書）

▲太陽城集團創辦人周焯華上個月底遭澳門警方拘捕，震撼兩岸三地。

小古指出，全球很多VIP賭客選擇把資金存在太陽城，是因太陽城為股票上市公司，經營穩定，更重要的是全球各大賭場都同意用太陽城帳戶取款、存款，甚至打電話向本人確認後，就可以讓其他人把錢領走，變成另類行賄、索賄、洗錢的工具。

「可以把太陽城帳戶想像成虛擬貨幣，賭客若要飛歐洲、美洲賭博，身上不可能帶很多現金，但到當地找仲介或賭場帳房，只要一通電話就可以搞定，贏了錢也能直接存進去。」小古解釋。

太陽城集團在澳門各賭場都有賭廳，盈利占全澳門博奕業的45％。（翻攝太陽城集團臉書）

▲太陽城集團在澳門各賭場都有賭廳，盈利占全澳門博奕業的45％。

除了跨境提領、存儲方便，在太陽城帳戶存放資金，可享有每月0.6％的利息，太陽城仲介還可協助代訂旅館、餐廳、安排旅遊行程，甚至代操跨國投資，免去跨境儲匯的手續費或稅金。

但太陽城的財務危機早有徵兆，去年中，賭廳因疫情關係，加上中國政府管制博奕產業，提議以6折價處理會員帳戶的本金，小古說，當時認為疫情趨緩後狀況便會改善，沒有接受；沒想到，今年初狀況更惡化，想提領現金的會員，只能以本金5折領款，甚至要求會員，賭錢只能用無法換成現金的「泥碼」，不能領走本金。

在太陽城集團開戶的會員，過去可以隨時向各大賭場的帳房領款。（讀者提供）

▲在太陽城集團開戶的會員，過去可以隨時向各大賭場的帳房領款。

不只小古及其團隊，最近網路上也出現太陽城苦主社團，小古表示，很多人透過太陽城帳戶進行網路賭博、洗錢、逃稅，台灣的苦主恐怕還有非常多，他號召台灣賭客與他聯繫，「我們可以證明在太陽城帳戶內的錢，都是合法的賭資，盼澳門政府或接管企業，能夠依法歸還資金。」

號稱台灣賭神的小古，本來是專職的吉他老師，在各大專院校吉他社團教學，但某日發生車禍，左手小指骨折，無法再彈吉他，當時，一個在國外賭場工作的朋友，引薦他到賭場當行政人員，他在賭場裡精進各式賭法的勝敗機率，識破許多職業賭客，私下進行技術交流。

小古在賭場工作5年後，集結各國職業賭客的算牌法，開發出自己的紙牌記憶法，專攻21點、百家樂等紙牌賭博，之後征戰全世界各大賭場，但因勝率太高，被60個國家、超過600間賭場列為「禁止玩紙牌」人物。

2018年開始，小古的團隊越來越大，陸續把其他賭場寄存的賭資，整合到太陽城的帳戶，最後累積存入港幣3億1千7百萬元，沒想到團隊成員努力拚來的錢，會因為疫情及太陽城集團創辦人周焯華被捕，恐成泡影。

至於周焯華今年才47歲，如何創立龐大的太陽城集團？據說他一開始是「疊碼仔」，也就是賭場仲介，靠賭客的籌碼抽成賺錢，2007年他創立太陽城，只在賭場承包賭廳，除澳門外，還跨足菲律賓、柬埔寨等國的賭場，合計有 30個賭廳、450張賭檯，光是賭廳盈利就占全澳門博奕產值45％，身價粗估超過4百億元台幣。

除了賭博，周焯華的太陽城集團事業版圖還遍及娛樂、旅遊、財務等產業，可能是樹大招風，成了中國政府開刀的對象，就有熟悉中國事務的專家分析，習近平為了穩固政權，藉打貪之名，因部分反習派成員長期利用澳門賭場洗錢，為斷其金流，所以先從周下手，逼他交出太陽城的VIP會員名單，並交代資金流向，整肅異己。


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