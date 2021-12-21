逃漏稅28億！「帶貨女王」薇婭道歉無效…微博、抖音一夕全消失

▲薇婭在淘寶上直播帶貨。（圖／翻攝淘寶）

記者閔文昱／綜合報導

大陸電商「帶貨女王」薇婭（本名：黃薇）20日被杭州市稅務局通報，偷逃稅款6.43億元人民幣（約28.1億元新台幣），依法將面臨追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（58.6億元新台幣）。隨後，薇婭雖發文致歉，但她在淘寶、抖音、微博等多個平台的賬號「被消失」，猜測是遭到官方封殺。

綜合陸媒報導，薇婭在微博、抖音兩大社交媒體的賬號均遭到關閉，其中微博帳號顯示，「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」抖音賬號也搜不到相關用戶。

▲▼薇婭的微博、抖音，已全數遭到關閉。（圖／翻攝自微博）

另外，淘寶App已經找不到薇婭的直播間，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播賬號已被凍結，但店鋪沒有被封。不過，目前薇婭淘寶店鋪“薇婭viya”已無法被搜索到。

杭州市稅務局指出，2019年至2020年期間，黃薇透過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

杭州市稅務局提到，經過確認，黃薇偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

▼薇婭事後發文致歉，表示願意承擔一切後果。（圖／翻攝自微博）

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